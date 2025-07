Les autorités ukrainiennes ordonnent l'évacuation de familles avec enfants près de Donetsk, près du front est

Les autorités de la région ukrainienne de Donetsk (est) ont ordonné jeudi l'évacuation des « familles avec enfants » d'une dizaine de localités situées près du front, où les troupes russes continuent de grignoter du terrain.

« Nous commençons les évacuations forcées des familles avec enfants de la ville de Dobropillia » et de neuf villages, a annoncé sur Telegram le gouverneur de la région, Vadim Filachkine, qui a précisé qu' »environ 928 enfants se trouvent actuellement dans ces localités ».

Dans la matinée de jeudi, au moins cinq Ukrainiens ont été tués par des frappes russes dans les régions de Kostiantynivka et de Kharkiv, dans l'est de l'Ukraine, ont annoncé les autorités locales, au lendemain de nouvelles négociations peu fructueuses entre Kiev et Moscou.