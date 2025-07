Le Parlement israélien approuve de nouveaux investissements pour relier des colonies en Cisjordanie occupée

Après le vote du Parlement israélien approuvant un projet d'annexion de la Cisjordanie occupée, la commission des finances de la Knesset a validé un financement de 918 millions de shekels (près de 275 millions de dollars) destiné à la construction de routes et d’infrastructures de transport en Cisjordanie occupée, a rapporté le média Times of Israel. La veille, plus de 70 députés israéliens avaient déjà voté mercredi un appel au gouvernement à annexer la Cisjordanie occupée, afin de « retirer de l'ordre du jour tout projet d'Etat palestinien ». Le ministre des Finances d’extrême droite, Bezalel Smotrich, a salué cette nouvelle décision de la commission des finances. « C’est ainsi que l’on instaure une souveraineté de facto. C’est ainsi que l’on installe un million de résidents (en Cisjordanie). C’est ainsi que l’on écarte l’idée d’un État palestinien terroriste de la table », a-t-il déclaré, selon le journal. Toujours selon lui, cet investissement s’inscrit dans une stratégie visant à « renforcer la colonisation, connecter physiquement et politiquement la région à l’État d’Israël, et faire de la souveraineté un fait accompli sur le terrain ». L’annexion du territoire palestinien occupé figure de longue date parmi les principaux objectifs politiques de Smotrich, lui-même résident d’une colonie illégale. Au cours des dernières années, le ministre ultranationaliste a adopté une série de mesures administratives visant à placer la Cisjordanie sous autorité civile, tout en augmentant considérablement la présence de colonies illégales dans cette région. Depuis le début de la guerre dans la bande de Gaza, plus de 1 000 Palestiniens ont été tués par des soldats ou des colons israéliens dans le territoire occupé par Israël depuis 1967. Selon des estimations relayées par Reuters, environ 517 000 colons israéliens vivent en 2025 en Cisjordanie occupée. Un chiffre qui dépasse les 700 000 si l’on ajoute les 220 000 colons résidant à Jérusalem-Est. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

