Au moins 89 Palestiniens tués par l'armée israélienne ces dernières 24h, selon le ministère de la Santé

Au moins 89 Palestiniens, dont 23 en quête d’aide humanitaire, ont été tués et 453 autres blessés au cours des dernières 24 heures dans des frappes israéliennes à travers la bande de Gaza, selon le dernier bilan publié jeudi par le ministère de la Santé de l’enclave, diffusé sur Telegram. Dans le même laps de temps, dix corps ont été extraits des décombres d’attaques israéliennes précédentes, a précisé le ministère, et deux personnes ont été enregistrées comme mortes à cause de la famine et de la malnutrition. Les derniers décès confirmés ont été recensés par l'hôpital Nasser de Khan Younès, dans le sud de l’enclave, après avoir reçu sept corps des suites d’une frappe israélienne dans l'est de la ville, selon la chaîne al Jazeera. Par ailleurs, au moins quatre autres Palestiniens ont été tués jeudi après-midi par un bombardement ayant visé le quartier de Cheikh Radwan, à Gaza-ville, poursuit le média qatari, selon lequel trois demandeurs d’aide ont perdu la vie lors d’une distribution de nourriture jeudi matin. Depuis le début de l’offensive israélienne sur la bande de Gaza en octobre 2023, au moins 59 587 Palestiniens ont été tués et 143 498 ont été blessés, selon un communiqué. Ce bilan inclut 279 morts supplémentaires, récemment confirmées par la commission judiciaire de Gaza après identification de personnes précédemment portées disparues. Depuis le 27 mai, date à laquelle Israël a instauré un nouveau mécanisme de distribution de l’aide humanitaire avec la fondation GHF, soutenue par les États-Unis, quelque 1 083 personnes ont été tuées en marge de ces distributions, et plus de 7 275 autres blessées, selon le ministère. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

Au moins 89 Palestiniens, dont 23 en quête d’aide humanitaire, ont été tués et 453 autres blessés au cours des dernières 24 heures dans des frappes israéliennes à travers la bande de Gaza, selon le dernier bilan publié jeudi par le ministère de la Santé de l’enclave, diffusé sur Telegram.Dans le même laps de temps, dix corps ont été extraits des décombres d’attaques israéliennes précédentes, a précisé le ministère, et deux personnes ont été enregistrées comme mortes à cause de la famine et de la malnutrition.Les derniers décès confirmés ont été recensés par l'hôpital Nasser de Khan Younès, dans le sud de l’enclave, après avoir reçu sept corps des suites d’une frappe israélienne dans l'est de la ville, selon la chaîne al Jazeera. Par ailleurs, au moins quatre autres Palestiniens ont...

Offre d'été : 2 mois de lecture gratuite Restez à la page, même à la plage ! Je me connecte