Gaza : l'ONU ne sait pas combien de cargaisons d'aide sont en attente, faute d'accès

L'ONU a expliqué jeudi ne pas savoir combien de cargaisons d'aide se trouvaient à Gaza en attente d'être distribuées, en raison du manque d'accès accordé par Israël. L'armée israélienne a nié mercredi bloquer l'aide humanitaire et affirmé que 950 camions se trouvaient à Gaza et attendaient que les agences internationales distribuent leurs cargaisons.

« Malgré nos demandes répétées, Israël n'a pas autorisé l'ONU à être présente aux points de passage qui sont des zones militarisées. Nous ne pouvons donc pas vérifier la quantité de fournitures actuellement au point de passage », a réagi auprès de l'AFP un porte-parole du Bureau des affaires humanitaires de l'ONU à Genève (Ocha), Jens Laerke.

Il a également expliqué que l'ONU avait besoin de plusieurs autorisations : une première autorisation pour que l'aide passe la frontière, où l'aide est déposée par les camions qui repartent ensuite en Israël, suivi d'une autre pour que les camions onusiens se trouvant dans Gaza puissent la récupérer.

« Il est important de souligner qu'il ne s'agit pas seulement de demandes refusées » mais également d'entraves sur le terrain, a-t-il indiqué.

Israël doit donner son « feu vert aux camions sans retards inutiles, permettre aux équipes d'emprunter des itinéraires multiples et plus sûrs, et ordonner aux troupes de rester à l'écart des convois et de ne jamais tirer sur les civils le long des itinéraires attribués (ou n'importe où ailleurs) », a relevé M. Laerke.

« Si l'ensemble des conditions ne sont pas en place, il ne peut pas y avoir une livraison sûre et conforme aux principes (de l'ONU) à grande échelle. Ainsi, même lorsqu'elles sont approuvées, ces missions sont souvent entravées sur le terrain », a-t-il déploré.

Israël fait face à une pression internationale accrue surtout au sujet du désastre humanitaire à Gaza, où quelque 2,4 millions de Palestiniens sont assiégés depuis le début de la guerre, déclenchée par une attaque du mouvement islamiste palestinien Hamas le 7 octobre 2023 sur le sol israélien.

Un blocus total imposé en mars par Israël à Gaza et très partiellement assoupli fin mai a entraîné de graves pénuries de nourriture, de médicaments et de carburant, et plusieurs hauts représentants d'agences onusiennes ont averti que les gens « meurent de faim ».