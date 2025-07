Annexion de la Cisjordanie : l’Autorité palestinienne, le Hezbollah et la Turquie condamnent le vote au Parlement israélien

« Un geste illégitime et provocateur », une « escalade dangereuse », un « projet diabolique »... : l’Organisation de libération de la Palestine, le Hezbollah mais aussi la Turquie ont vivement réagi jeudi à la résolution votée au Parlement israélien, la veille, en faveur de l’annexion de la Cisjordanie occupée.

Mercredi, plus de 70 députés israéliens ont voté un appel au gouvernement à annexer la Cisjordanie occupée, afin de « retirer de l’ordre du jour tout projet d’État palestinien ». Adopté par 71 voix contre 13, le texte n’a pas valeur de loi mais veut affirmer « le droit naturel, historique et légal » d’Israël sur ce territoire palestinien.

Côté palestinien, le ministère des Affaires étrangères a condamné la résolution du Parlement israélien, dénonçant un décision « coloniale et raciste ». Le vote montre qu’il est « futile de miser sur la possibilité qu’Israël revienne sur ses plans d’étendre son occupation » et puisse accepter une solution à deux États, selon lui. Il a également appelé à des sanctions internationales contre Israël.

Le vice-président de l’Organisation pour la libération de la Palestine (OLP), Hussein al-Cheikh, a de son côté dénoncé une résolution israélienne qui « viole de manière flagrante le droit international, mercredi soir sur X.

Cette motion non contraignante « représente non seulement une atteinte directe aux droits du peuple palestinien, mais aussi une escalade dangereuse qui nuit aux perspectives de paix, de stabilité et à la solution à deux États », a écrit M. Cheikh sur X. « Ces actions israéliennes unilatérales violent de manière flagrante le droit international ainsi que le consensus international en cours sur le statut des territoires palestiniens occupés, y compris la Cisjordanie », a-t-il ajouté.

Au Liban, le Hezbollah, qui s’est livré à une guerre dévastatrice de 13 mois contre Israël dans le sillage du conflit à Gaza, a réagi dans un communiqué de presse jeudi, estimant que le vote à la Knesset révèle « la nature coloniale et expansionniste du projet sioniste ». « Nous affirmons que laisser ce monstre déchaîné ronger le corps de la nation le poussera à aller toujours plus loin. Il ne s’arrêtera ni à la Cisjordanie, ni à Jérusalem, ni à la Palestine : ses plans visent l’ensemble de la région. Nul ne sera à l’abri de ses projets diaboliques. Ce qui se passe au Liban et en Syrie – à travers les agressions répétées, incursions continues et occupations de territoires – ainsi que l’agression contre le Yémen en sont la prolongation directe », continue le communiqué.

En Turquie, le ministère des Affaires étrangères a dénoncé dès mercredi un « geste illégitime et provocateur visant à saper les efforts de paix ». Il a condamné une mesure « nulle et non avenue au regard du droit international et sans aucune validité », rappelant que la Cisjordanie est « un territoire palestinien sous occupation israélienne depuis 1967 ». « Les efforts du gouvernement Netanyahu pour survivre grâce à des politiques agressives et des actions illégales conduisent chaque jour à de nouvelles crises et constituent une menace sérieuse pour l’ordre international et la sécurité régionale », a-t-il souligné. Ankara a également appelé à des mesures contraignantes et dissuasives sans délai » et à faire « respecter les obligations juridiques et morales du système international ».

Quelque 500 000 Israéliens vivent en Cisjordanie occupée dans des colonies illégales, au milieu de trois millions de Palestiniens. La colonisation israélienne est régulièrement dénoncée par l’ONU comme illégale au regard du droit international et comme l’un des principaux obstacles – avec la poursuite des violences entre les deux camps – à une solution de paix durable entre Israéliens et Palestiniens passant par la création d’un État palestinien viable ayant autorité sur la Cisjordanie et la bande de Gaza.