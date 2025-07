Huit blessés après une attaque à la voiture-bélier

La police israélienne a fait état jeudi d'une attaque à la voiture-bélier sur un abribus dans le centre d'Israël, où l'organisation de premiers secours du Magen David Adom (MDA) a annoncé avoir pris en charge 8 blessés près de Kfar Yona. « Les ambulanciers et secouristes du Magen David Adom prodiguent des soins médicaux et transportent vers les hôpitaux Meir, Hillel Yaffe et Laniado huit blessés, dont deux jeunes d'une vingtaine d'années dans un état moyen », a déclaré MDA, équivalent israélien de la Croix-Rouge. D'après Aryeh Doron, un porte-parole de la police, un véhicule a « percuté plusieurs personnes et a pris la fuite » au niveau du carrefour de Beit Lid, à 25 kilomètres au nord de Tel Aviv, à proximité de la ville de Kfar Yona. Toujours selon la police, le véhicule a été retrouvé dans le même secteur, mais sans son conducteur. « La recherche du suspect qui a pris la fuite se poursuit. Les forces de police mènent des recherches le long des routes et dans les zones dégagées, avec l'aide d'hélicoptères de l'unité aérienne de la police israélienne, de motos de patrouille et de l'unité canine », a précisé la police. Un photographe de l'AFP a constaté que la police avait placé un cordon de sécurité autour d'un arrêt de bus près de Kfar Yona. La violence a augmenté en Israël et en Cisjordanie occupée depuis le début de la guerre à Gaza déclenchée par l'attaque sans précédent du Hamas sur le sol israélien le 7 octobre 2023. En Israël, au moins 32 personnes dont des militaires ont péri dans des attaques perpétrées par des Palestiniens, selon des chiffres officiels israéliens compilés par l'AFP. En Cisjordanie, territoire occupé par Israël depuis 1967, au moins 953 Palestiniens, parmi lesquels de nombreux combattants, mais aussi beaucoup de civils, y ont été tués par des soldats ou des colons israéliens, selon un décompte de l'AFP à partir de données de l'Autorité palestinienne. Et dans le même temps, au moins 36 Israéliens, parmi lesquels des civils et des soldats, y ont été tués dans des attaques palestiniennes ou lors d'opérations militaires israéliennes, selon les données officielles israéliennes.

