L'UE lance un projet de 12,5 millions d'euros pour soutenir l'armée libanaise

L’Union européenne (UE) a lancé mercredi un projet de 12,5 millions d’euros (environ 14,7 millions de dollars), qui sera mis en œuvre par le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) pour appuyer l’armée libanaise dans le Sud du pays, à la suite de la guerre de treize mois entre Israël et le Hezbollah, rapporte un communiqué de la délégation de l’UE au Liban.

Cette initiative vise à « soutenir l’armée libanaise dans ses efforts de relèvement dans le Sud, notamment en procédant au déblaiement des décombres et des engins non explosés, à la réparation d’infrastructures essentielles telles que les réseaux d’eau et les centres de santé et au renforcement de la coopération avec les communautés locales », précise le texte. Ce projet, indique le communiqué, s’inscrit dans la continuité des efforts de réponse aux conséquences du conflit, qui continue de faire des victimes et de causer d’importants dégâts aux infrastructures et aux services publics à travers le pays.

La cérémonie officielle de lancement s’est tenue au siège du commandement de l’armée à Yarzé, en présence du chef de l’institution militaire, le général Rodolphe Haykal, de l’ambassadrice de l’UE à Beyrouth, Sandra De Waele, de la représentante résidente du PNUD, Blerta Aliko, ainsi que de représentants du Bureau du coordinateur spécial de l’ONU pour le Liban (UNSCOL).

Le général Haykal a salué « une étape majeure pour l’institution militaire, investie d’immenses responsabilités à l’échelle nationale ». Il a rappelé que l’armée « continue de déployer des efforts considérables pour faire respecter l’autorité de l’État sur l’ensemble du territoire, mettre en œuvre les résolutions internationales, notamment la 1701, et assurer la sécurité du pays ainsi que la surveillance de ses frontières ». Ce projet « renforce les capacités et la pérennité de l’armée, et contribue directement à la sécurité, à la stabilité du Liban et à la protection de sa population », a-t-il poursuivi.

De son côté, l’ambassadrice Sandra De Waele a affirmé que ce projet « s’inscrit dans le cadre de notre partenariat de longue date avec les institutions sécuritaires libanaises » et reflète « l’engagement indéfectible de l’UE en faveur du Liban et de la paix dans le pays. Avec les États membres, nous mobilisons plus de 600 millions de dollars en soutien aux régions touchées par le conflit, témoignant de cet engagement ». « Ces efforts viennent en complément de notre action diplomatique en faveur de l’application intégrale de la résolution 1701 du Conseil de sécurité de l’ONU et du respect du cessez-le-feu conclu en novembre 2024 », a-t-elle dit.

La représentante du PNUD au Liban, Blerta Aliko, a déclaré pour sa part que « nous continuerons à soutenir l’armée libanaise et les communautés locales, car la stabilité constitue le socle indispensable à une paix durable, à la relance et à un développement inclusif. »

Ce projet s’inscrit dans le cadre du mémorandum d’entente tripartite signé en mai 2025 entre le ministère libanais de la Défense, le PNUD et l’UNSCOL, en vue de coordonner l’aide internationale destinée à l'armée libanaise.

Après treize mois de guerre dévastatrice entre le Hezbollah et l'État hébreu, un cessez-le-feu est entré en vigueur le 27 novembre 2024, mais Israël poursuit depuis ses attaques au Liban, plus précisément au Sud et dans la Békaa, de manière quasi quotidienne.

En vertu de l’accord de trêve, le Hezbollah devait retirer ses combattants au nord du fleuve Litani, à quelque 30 kilomètres de la frontière israélienne, seuls l’armée libanaise et les Casques bleus devant être déployés dans le secteur. Israël, qui devait de son côté retirer complètement ses troupes du Liban, les maintient toutefois dans cinq positions du sud du pays. Ses frappes dans la région, notamment dans le Sud et dans la Békaa, se poursuivent presque quotidiennement.