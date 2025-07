« Rencontre fructueuse et utile » entre Joumblatt et Geagea

Le leader druze et ancien président du Parti socialiste progressiste (PSP), Walid Joumblatt, a reçu mercredi à son domicile de la rue Clémenceau, à Beyrouth, le chef des Forces libanaises (FL), Samir Geagea, accompagné du député FL du Metn-nord, Melhem Riachi. Le député Waël Abou Faour, membre du bloc du Rassemblement démocratique, était présent à la rencontre, qui a porté sur les développements politiques au Liban et dans la région, a indiqué l'Agence nationale d'information (ANI, officielle). À l’issue de l’entretien, M. Geagea a déclaré que la réunion avait été « fructueuse et utile à tous les niveaux ». Et d'ajouter : « Que Dieu fasse ce qui est bon », à propos de la situation politique au Liban. M. Geagea sort rarement du complexe hautement sécurisé de Meerab où il réside, dans le Mont-Liban. Cette rencontre entre les deux dirigeants politiques survient dans un contexte marqué par la nouvelle visite à Beyrouth de l'émissaire américain, Tom Barrack, alors que la question épineuse du désarmement du Hezbollah est toujours au cœur des débats sur la scène politique libanaise et à l'international. Les récents affrontements entre factions druzes et tribus sunnites, épaulées par les forces gouvernementales, ont fait plus de 1.200 morts dans la province de Soueida, dans le sud de la Syrie, et provoqué des remous dans plusieurs régions du Liban. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

Le leader druze et ancien président du Parti socialiste progressiste (PSP), Walid Joumblatt, a reçu mercredi à son domicile de la rue Clémenceau, à Beyrouth, le chef des Forces libanaises (FL), Samir Geagea, accompagné du député FL du Metn-nord, Melhem Riachi. Le député Waël Abou Faour, membre du bloc du Rassemblement démocratique, était présent à la rencontre, qui a porté sur les développements politiques au Liban et dans la région, a indiqué l'Agence nationale d'information (ANI, officielle).À l'issue de l'entretien, M. Geagea a déclaré que la réunion avait été « fructueuse et utile à tous les niveaux ». Et d'ajouter : « Que Dieu fasse ce qui est bon », à propos de la situation politique au Liban. M. Geagea sort rarement du complexe hautement sécurisé de Meerab où il réside, dans le...

