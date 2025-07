L'extrême droite en Israël discute d'un plan de "riviera" pour Gaza

Des dirigeants de l'extrême droite israélienne ont tenu mardi une réunion publique au Parlement à Jérusalem pour discuter d'un plan visant à transformer en "riviera" la bande de Gaza, à l'heure où les habitants de ce territoire sont confrontés à la famine. La guerre à Gaza, déclenchée par une attaque d'une violence sans précédent menée le 7 octobre 2023 par le mouvement islamiste palestinien Hamas en Israël, a provoqué un désastre humanitaire et la mort de dizaines de milliers de personnes. La réunion, intitulée "La Riviera à Gaza: de la vision à la réalité", s'est tenue sous l'égide de certains des membres les plus radicaux de l'extrême droite israélienne. Y ont participé notamment le ministre des Finances, Bezalel Smotrich, et la militante Daniella Weiss, fervente partisane des colonies juives à Gaza. En février dernier, le président américain Donald Trump avait suscité un tollé en déclarant que les Etats-Unis prendraient le contrôle de Gaza et en ferait la "Riviera" du Moyen-Orient, une fois vidée de ses habitants palestiniens. Les participants à la réunion de la Knesset ont discuté d'un "plan directeur" élaboré par le mouvement pro-colonies de Mme Weiss pour rétablir une présence juive permanente à Gaza. Ce plan détaillé prévoit la construction de logements pour 1,2 million de juifs, ainsi que le développement de zones industrielles et agricoles et de complexes touristiques sur la côte. Huit colonies installées dans la bande de Gaza avaient été démantelées en 2005 avec le retrait unilatéral israélien du territoire après 38 ans d'occupation. Depuis, une frange de la société israélienne, petite mais très active, réclame la réinstallation des colonies à Gaza. Ces voix se sont fait entendre de plus en plus après l'attaque du 7-Octobre. Celle-ci a entraîné côté israélien la mort de 1.219 personnes, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP réalisé à partir de données officielles. Sur les 251 personnes enlevées ce jour-là, 49 sont toujours otages à Gaza, dont 27 ont été déclarées mortes par l'armée. En riposte, Israël a lancé une campagne militaire d'envergure à Gaza qui a coûté la vie à 59.106 personnes, majoritairement des civils, selon des données du ministère de la Santé à Gaza, jugées fiables par l'ONU. glp/phz/tp/crb/vl © Agence France-Presse Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google



