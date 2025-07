Le procès de l'attentat du Crocus City Hall commencera le 4 août

Le procès de l'attentat du Crocus City Hall en Russie, lors duquel 149 personnes avaient été tuées, débutera le 4 août à l'encontre de 19 auteurs et complices présumés, ont annoncé lundi les agences de presse russes. Le 22 mars 2024, des hommes armés avaient ouvert le feu dans cette salle de concert située à la périphérie de Moscou avant d'y mettre le feu, tuant 149 personnes et en blessant 609, soit l'une des pires attaques dans l'histoire récente de la Russie. Cet attentat avait été revendiqué par l'organisation jihadiste Etat islamique (EI), qui avait déjà ciblé la Russie à plusieurs reprises par le passé. Un tribunal militaire de Moscou doit commencer à examiner l'affaire le 4 août à 11H00 (09H00 GMT), selon la cour citée par les agences de presse étatiques Ria Novosti et TASS. Au total, 19 personnes seront jugées, dont les quatre assaillants présumés, originaires du Tadjikistan, une ex-république soviétique d'Asie centrale. Cet attentat avait provoqué une onde de choc en Russie, en plein conflit armé avec l'Ukraine. Bien que l'attaque ait été rapidement revendiquée par l'EI, les autorités russes ont assuré y voir également la main de l'Ukraine. Kiev a toujours rejeté catégoriquement toute implication. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google



Le procès de l'attentat du Crocus City Hall en Russie, lors duquel 149 personnes avaient été tuées, débutera le 4 août à l'encontre de 19 auteurs et complices présumés, ont annoncé lundi les agences de presse russes. Le 22 mars 2024, des hommes armés avaient ouvert le feu dans cette salle de concert située à la périphérie de Moscou avant d'y mettre le feu, tuant 149 personnes et en blessant 609, soit l'une des pires attaques dans l'histoire récente de la Russie. Cet attentat avait été revendiqué par l'organisation jihadiste Etat islamique (EI), qui avait déjà ciblé la Russie à plusieurs reprises par le passé.

Un tribunal militaire de Moscou doit commencer à examiner l'affaire le 4 août à 11H00 (09H00 GMT), selon la cour citée par les agences de presse étatiques Ria Novosti et TASS....

