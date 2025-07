Un homme suspecté d'avoir tué par balles un de ses amis à Amchit

Un homme est suspecté d'avoir ouvert le feu sur l'un de ses amis dans le village de Amchit, dans le caza de Jbeil, le touchant par plusieurs balles et entraînant sa mort, rapporte notre correspondant au Liban-Nord Michel Hallak.Le tireur présumé, « A. Kh », a ensuite pris la fuite. Les forces de sécurité se sont déployées sur les lieux et ont ouvert une enquête. Des recherches sont en cours afin d’arrêter l'homme et de le déférer devant la justice compétente. Selon notre correspondant, la victime, « A. I. », est originaire de Mechmech, dans le Akkar. Les motifs du crime ne sont toujours pas connus.Cet incident intervient après qu'un agent de sécurité a été abattu jeudi dernier à Jbeil. Une source des Forces de sécurité intérieure avait indiqué à L’Orient-Le Jour que « l’identité du...

Offre d'été : 2 mois de lecture gratuite Restez à la page, même à la plage ! Je me connecte