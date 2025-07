Israël ne renouvelle pas le visa d'un haut-responsable de l'ONU

Le chef de la diplomatie israélienne Gideon Saar a annoncé avoir ordonné dimanche de ne pas prolonger le visa du directeur du Bureau des affaires humanitaires des Nations unies (Ocha), Jonathan Whittall. Ce dernier, qui réside à Jérusalem et se rend très fréquemment dans la bande de Gaza, a plusieurs fois dénoncé les conditions humanitaires dans le territoire palestinien assiégé. Il avait ainsi notamment estimé en avril que les habitants de Gaza y "meurent à petit feu". Gideon Saar a dénoncé sur X ce qu'il a qualifié de "comportement partial et hostile à l'égard d'Israël qui a déformé la réalité, présenté des rapports falsifiés, calomnié Israël, et même violé les propres règles de neutralité de l'ONU". Depuis le début de la guerre dans la bande de Gaza, Israël a rendu plus difficile l'obtention de visas pour les responsables d'agences des Nations unies y travaillant, notamment ceux de l'OCHA, de l'agence des droits de l'homme OHCHR et de l'agence d'aide aux Palestiniens de Gaza, Unrwa. Israël accuse cette dernière d'être infiltrée par les membres du mouvement islamiste Hamas, à l'origine des attaques sans précédent du 7 octobre 2023 sur le territoire israélien, ayant entrainé la campagne de représailles de l'armée israélienne à Gaza. dms/ila © Agence France-Presse Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google



