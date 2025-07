Nucléaire iranien : Poutine rencontre le conseiller de Khamenei

Le président russe Vladimir Poutine a reçu au Kremlin Ali Larijani, proche conseiller du guide suprême iranien Ali Khamenei, pour évoquer le dossier nucléaire, a déclaré son porte-parole dimanche. M. Larijani « a transmis des évaluations de la situation qui s'aggrave au Moyen-Orient et autour du programme nucléaire iranien, » a déclaré le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov. Vladimir Poutine a exprimé les « positions bien connues de la Russie sur la manière de stabiliser la situation dans la région et sur le règlement politique du programme nucléaire iranien », a-t-il ajouté. Cette rencontre intervient au moment où une source diplomatique allemande a déclaré à l'AFP dimanche que la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne prévoyaient de tenir de nouvelles discussions avec Téhéran sur son programme nucléaire dans les prochains jours. Selon l'agence de presse iranienne Tasnim, Téhéran a accepté de tenir des discussions avec les trois pays européens, citant une source anonyme. Des consultations sont en cours concernant la date et le lieu des pourparlers, selon Tasnim. La semaine dernière, la Russie avait fustigé un article du média américain Axios, citant trois sources anonymes proches du dossier, selon lequel Poutine aurait « encouragé » l'Iran à accepter un accord avec les Etats-Unis qui empêcherait Téhéran d'enrichir de l'uranium. Téhéran est soupçonné par les pays occidentaux et par Israël de vouloir se doter de la bombe atomique, ce qu'il dément en soulignant son droit à poursuivre un programme nucléaire à des fins civiles.

