Nouvel épisode de canicule attendu en Grèce

Une nouvelle vague de canicule devrait s'abattre sur la Grèce « pendant presque toute la semaine » prochaine, a annoncé dimanche le service météorologique du pays (EMY).

Débutant lundi, elle culminera mardi avec des pics de températures prévus de 43° C et « devrait probablement se terminer samedi », a détaillé EMY dans un communiqué. Dès lundi, les températures maximales pourraient atteindre 41°C dans le centre du pays, et 38°C à Athènes et Thessalonique. Mardi, la capitale pourrait enregistrer une température maximale de 40°C.

La Grèce a déjà connu deux vagues de chaleur fin juin et début juillet, obligeant notamment les autorités à limiter les heures d'ouverture du monument le plus visité du pays, l'Acropole, à Athènes.