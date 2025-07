L'ambassadeur américain en Israël demande des comptes après l'attaque d'une église en Cisjordanie occupée

L'ambassadeur des États-Unis en Israël s'est rendu samedi dans un village chrétien de Cisjordanie occupée et a appelé à ce que justice soit faite après une attaque contre une église byzantine du Ve siècle, que les habitants attribuent à des colons israéliens. Début juillet, le village de Taybé a été visé par un incendie criminel dans la zone des ruines de l'église Saint-Georges, datant de l'époque byzantine (Ve siècle). Les habitants accusent des colons d'avoir perpétré l'attaque, survenue dans un contexte de forte recrudescence des violences en Cisjordanie. L'ambassadeur Mike Huckabee, chrétien évangélique et fervent soutien d'Israël, a expliqué que sa visite visait à « exprimer sa solidarité avec des gens qui veulent simplement vivre en paix, accéder à leurs terres et à leurs lieux de culte ». « Peu importe qu'il s'agisse d'une mosquée, d'une église ou d'une synagogue (...) Il est inacceptable de profaner un lieu de culte », a-t-il déclaré à des journalistes. « Nous insisterons pour que les auteurs d'actes de terreur ou de violence à Taybeh, ou ailleurs, soient retrouvés et traduits en justice. Une simple réprimande ne suffit pas », a-t-il ajouté. « Ceux qui détruisent ce qui appartient non seulement à d'autres, mais aussi à Dieu, doivent en payer le prix. » Selon les autorités palestiniennes, dans les villages alentour, des colons ont tué trois personnes et endommagé ou détruit plusieurs sources d'eau au cours des deux dernières semaines. Les violences en Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967, ont flambé depuis l'attaque du mouvement islamiste Hamas sur le sol israélien le 7 octobre 2023, qui a déclenché la guerre à Gaza. Au moins 957 Palestiniens, parmi lesquels de nombreux combattants, mais aussi beaucoup de civils, été tués en Cisjordanie par des soldats ou des colons israéliens, selon un décompte de l'AFP à partir de données de l'Autorité palestinienne. Dans le même temps, au moins 36 Israéliens, parmi lesquels des civils et des soldats, y ont été tués dans des attaques palestiniennes ou lors d'opérations militaires israéliennes, selon les données officielles israéliennes. Figure de la droite chrétienne conservatrice et proche des milieux israéliens pro-colonisation, l'ambassadeur américain, avait déjà réclamé mardi une enquête rigoureuse et des sanctions après qu'un jeune Palestino-Américain a été battu à mort par des colons en Cisjordanie. Une prise de position publique rare contre un allié des États-Unis. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

