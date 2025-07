Ukraine : trois morts dans des bombardements russes

Des bombardements russes ont tué au moins personnes en Ukraine, ont annoncé samedi les autorités locales après une nouvelle nuit de frappes de drones et de missiles menées par la Russie. La localité de Vassylkivska, dans la région ukrainienne de Dnipropetrovsk (centre-est), a été touchée par un tir de missile qui a causé la mort d'au moins deux personnes, a annoncé sur Telegram le gouverneur Serguiï Lyssak. Un établissement médical, une école et une « institution culturelle » ont été détruits par cette attaque, qui a également endommagé des maisons, a-t-il ajouté. Plus tôt, la ville d'Odessa et sa banlieue, situées dans le sud de l'Ukraine, ont été la cible dans la nuit d'une attaque de drones. Selon la police nationale, une personne a été tuée et six autres blessées lors de ces bombardements qui ont endommagé des « commerces », des « habitations » et causé des incendies qui ont été ultérieurement éteints par les pompiers. L'armée de l'air ukrainienne a affirmé que la Russie avait lancé sur l'Ukraine, pendant la nuit, 344 drones ou drones leurres, ainsi que 35 missiles, en affirmant avoir abattu 208 de ces cibles. « Cinq missiles et 30 drones d'attaque ont touché 12 endroits et des débris de missiles abattus sont tombés sur sept endroits », a signalé l'armée. Dans son rapport quotidien, le ministère russe de la Défense a, lui, assuré avoir frappé en Ukraine pendant la nuit des sites du « complexe militaro-industriel » avec des drones et des missiles. Le ministère a également affirmé avoir abattu 83 drones ukrainiens en Russie pendant la nuit, dont 16 au-dessus de la région de Moscou. Parallèlement, les chemins de fer russes ont affirmé que la circulation entre les localités de Likhaïa et Zamtchalovo, situées près de la frontière ukrainienne, dans la région russe de Rostov (sud-ouest), avait été brièvement interrompue. Des « chutes de débris de drones », selon cette source, ont entraîné cette interruption, fait une blessée et causé des retards. Dans la nuit de jeudi à vendredi, des frappes russes avaient fait au moins six morts dans plusieurs régions ukrainiennes, selon les autorités du pays, malgré l'ultimatum posé par Donald Trump à Moscou. Ces dernières semaines, Moscou a lancé à plusieurs reprises des attaques aériennes record contre l'Ukraine. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

