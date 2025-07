Plus de 40 Palestiniens tués vendredi par l'armée israélienne à Gaza, dont 10 près de centres de la GHF

Au moins 41 Palestiniens ont été tués dans des attaques israéliennes menées à travers la bande de Gaza depuis vendredi matin, selon des sources médicales citées par al Jazeera.

Le porte-parole de la Défense civile, Mahmoud Bassal, a précisé à l'AFP que neuf personnes avaient été tuées « près du centre d'aide américain dans la zone d'al-Shakoush, au nord-ouest de Rafah », dans le sud de la bande de Gaza. M. Bassal a également fait état d'un mort et de huit blessés vendredi, à la suite de tirs israéliens visant des civils rassemblés près d'un autre point de distribution, à proximité du corridor de Netzarim, au sud de Gaza-ville.

Mardi, l'ONU avait indiqué avoir recensé 875 personnes tuées en tentant de se procurer de la nourriture depuis fin mai, dont 674 « à proximité des sites de la GHF ».

La Fondation humanitaire de Gaza (GHF), soutenue par les Etats-Unis et Israël, a commencé ses opérations fin mai, après un blocus humanitaire total de plus de deux mois imposé par Israël en dépit des avertissements de l'ONU et d'ONG sur un risque imminent de famine à Gaza.

« Malnutrition aigüe »

Le médecin Sohaib al-Hums, directeur de l'hôpital de campagne koweïtien situé dans la zone d’al-Mawassi, à Khan Younès (sud), a par ailleurs indiqué vendredi que l'établissement faisait face à un afflux sans précédent de déplacés.

« Nous recevons des patients souffrant d'épuisement extrême, de fatigue généralisée, ainsi que de cachexie et de malnutrition aiguë dues à une privation prolongée de nourriture », a-t-il affirmé dans un communiqué.

« Nous alertons sur le fait que des centaines de personnes, dont le corps est complètement décharné, sont désormais en danger de mort imminente, leur résistance physique étant dépassée », a-t-il ajouté.

L'ONG Médecins sans frontières (MSF) avait déjà mis en garde la semaine dernière contre une hausse inquiétante de la malnutrition aiguë, évoquant des niveaux « sans précédent » dans deux de ses structures à Gaza.L'offensive israélienne contre la bande de Gaza a tué au moins 58 667 Palestiniens, majoritairement des civils, selon des données du ministère de la Santé de l'enclave.