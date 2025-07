Le Hamas accuse Israël de bloquer les négociations sur une trêve et la libération des otages

Dans sa première prise de parole depuis le 6 mars, le porte-parole de la branche armée du Hamas a accusé vendredi Israël de bloquer les négociations en vue d'un accord sur un cessez-le-feu et la libération d'otages à Gaza. Abou Obeïda a averti vendredi que le mouvement palestinien pourrait ne plus accepter de trêves à l’avenir si les négociations en cours n’aboutissent pas à un accord de cessez-le-feu et une fin de la guerre dans la bande de Gaza, qui dure depuis 21 mois. « Nous sommes prêts à une bataille longue avec l’ennemi si aucun accord n’est conclu », a-t-il déclaré, accusant Israël de faire preuve d’« intransigeance » dans les négociations en cours depuis le 6 juillet à Doha, mais dont les progrès semblent au point mort cette semaine. « Nous avons à plusieurs reprises proposé un accord global permettant de libérer tous les otages en une seule fois », a-t-il déclaré. Mais Israël « a rejeté notre proposition », a-t-il ajouté, l'appelant à reconsidérer sa position. « Si l'ennemi persiste dans son obstination lors de ce cycle de négociations, nous ne pourrons garantir un retour aux propositions d'accord partiel - y compris l'offre d'échange de 10 otages », a-t-il averti. Le porte-parole du ministère qatari des Affaires étrangères, Majed al-Ansari, a indiqué mardi que les pourparlers en étaient toujours à leur « première phase » et que les médiateurs intensifiaient leurs efforts pour parvenir à un accord. Il a refusé de parler d'impasse et précisé qu'aucun calendrier n'avait été fixé pour les négociations. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré qu'il serait prêt à discuter d'un cessez-le-feu de plus longue durée après l'instauration d'une trêve temporaire. L'attaque du 7 octobre 2023 a entraîné du côté israélien la mort de 1 219 personnes, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP réalisé à partir de données officielles. L'offensive israélienne contre la bande de Gaza a depuis tué au moins 58 667 Palestiniens, majoritairement des civils, selon des données du ministère de la Santé de l'enclave. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

