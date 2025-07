Berry convoque une réunion du Bureau du Parlement et de la commission de l’Administration et de la Justice

Le président du Parlement Nabih Berry a convoqué vendredi une réunion conjointe du Bureau de la Chambre et de la commission de l’Administration et de la Justice, qui se tiendra lundi à 13h à Aïn el-Tiné.Les deux instances avaient convenu la semaine dernière de former un sous-comité chargé de rédiger, dans un délai de deux semaines, un rapport sur la demande de levée de l’immunité parlementaire du député Georges Bouchikian.Le procureur général Jamal Hajjar avait adressé le 8 juillet une lettre au secrétariat général du Parlement, via le ministre de la Justice Adel Nassar, demandant la levée de l’immunité parlementaire de Georges Bouchikian, ancien ministre de l’Industrie et député actuel, afin d’engager des poursuites à son encontre pour « détournement de fonds, falsification et extorsion », pendant...

Offre d'été : 2 mois de lecture gratuite Restez à la page, même à la plage ! Je me connecte