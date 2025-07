Le ministère de la Santé enquête sur des compléments alimentaires potentiellement non conformes

Le ministère de la Santé a annoncé vendredi l’ouverture d’une enquête sur un fabricant de compléments alimentaires, après que plusieurs médias ont rapporté que certains produits ne respecteraient pas les normes en vigueur.

Des échantillons de ces produits pharmaceutiques ont été prélevés à l’usine de production concernée ainsi que dans des points de vente, avant d'être envoyés à différents laboratoires, au Liban et à l’étranger. « Le public sera informé dès réception des résultats », a précisé le ministère dans un communiqué.

Cette annonce intervient près de deux semaines après la diffusion par la chaîne MTV d’une enquête télévisée accusant le fabricant de compléments Probiolife, la société libanaise Pharma M S.A.L., de pratiques de fabrication non conformes. L’entreprise a rejeté ces accusations jeudi, qualifiant le reportage de « diffamatoire » et « trompeur ». Elle y voit une « campagne orchestrée par des concurrents anonymes cherchant à nuire à sa réputation », et promet des poursuites judiciaires contre toute personne diffusant, selon elle, de fausses informations. Depuis, la MTV a supprimé le reportage en question.

Le ministère a fait savoir qu’il « accorde une priorité absolue au dossier du médicament, à la fois pour garantir la qualité des produits et en assurer la disponibilité sur le marché ». Il a affirmé qu'il suivait « avec sérieux » les procédures de vérification du contenu des reportages médiatiques afin de « s’assurer de leur exactitude technique et prendre le cas échéant les mesures judiciaires nécessaires ». Dans ce cadre, le « comité d’inspection des usines » du ministère a réexaminé les licences accordées à l’entreprise et effectué une visite sur site afin de s’assurer du respect des normes scientifiques et sanitaires requises pour la production de ces compléments alimentaires.

Le ministère a par ailleurs appelé les médias à faire preuve de rigueur dans leur couverture et à se référer à ses services, qui restent disponibles pour toute demande d’information.

Bien que le produit Probiolife soit officiellement enregistré auprès du département d’ingénierie sanitaire et actuellement à l’étude dans le cadre d’un essai clinique sur le reflux gastro-œsophagien (RGO), certains résultats de laboratoire et images diffusés dans les médias locaux ont suggéré un risque d’exposition des consommateurs à des doses mal étiquetées ou contaminées. Des allégations que Pharma M. a catégoriquement rejetées.

Le Syndicat des fabricants de médicaments au Liban (SPIL) a affirmé pour sa part qu'il soutenait toute enquête visant à identifier d’éventuelles violations.