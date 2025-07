L'ONU demande des enquêtes « rapides » après les violences dans la région de Soueida

Le Haut-Commissaire de l'ONU aux droits humains Volker Türk a demandé vendredi des enquêtes « rapides » et « transparentes » après des affrontements dans le sud de la Syrie qui ont fait près de 600 morts en quelques jours.

« Cette effusion de sang et cette violence doivent cesser, et la protection de toutes les personnes doit être la priorité absolue », a déclaré M. Türk dans un communiqué. « Des enquêtes indépendantes, rapides et transparentes doivent être menées sur toutes les violations, et les responsables doivent être amenés à rendre des comptes », a relevé le Haut-Commissaire, qui demande aux autorités syriennes d'y veiller. « L'incitation à la violence et les discours de haine, en ligne comme hors ligne, doivent également cesser », a-t-il ajouté. Il considère « essentiel que des mesures immédiates soient prises pour éviter que de telles violences ne se reproduisent », soulignant que « la revanche et la vengeance ne sont pas la solution ».

La ville syrienne à majorité druze de Soueida compte ses morts vendredi après le retrait des troupes gouvernementales, décidé par le président intérimaire Ahmad el-Chareh pour éviter selon lui une « guerre ouverte » avec Israël. Israël a menacé mercredi d'intensifier ses frappes si les forces syriennes ne quittaient pas cette province du sud de la Syrie, où les combats ont fait près de 600 morts selon une ONG.

Selon le bureau des affaires humanitaires de l'ONU (Ocha), « près de 2.000 familles ont été déplacées » en raison des violences à travers la province, qui ont éclaté dimanche entre tribus bédouines sunnites et combattants druzes.

Le pouvoir syrien, disant vouloir rétablir l'ordre, a déployé ses forces mardi à Soueida, jusque-là contrôlée par des combattants druzes. L'OSDH, des témoins et des groupes druzes ont toutefois accusé les forces syriennes d'avoir combattu au côté des tribus et d'avoir commis des exactions.

Le Haut-Commissariat de l'ONU aux droits humains a reçu des témoignages « de Syriens en détresse qui craignent pour leur vie et celle de leurs proches ». « Le déploiement des forces de sécurité de l'État devrait apporter sécurité et protection, et non ajouter à la peur et à la violence », a relevé M. Türk. Il a également fait part de ses préoccupations concernant les informations faisant état de victimes civiles à la suite des frappes aériennes israéliennes sur Soueida, Deraa et dans le centre de Damas. « Des attaques telles que celle de mercredi sur Damas présentent de grands risques pour les civils et les biens de caractère civil. Ces attaques doivent cesser », a déclaré le Haut-Commissaire.