La France condamne le bombardement « inadmissible » d'une église sous sa « protection historique »

La France condamne le bombardement « inadmissible » de l'église catholique de la Sainte-Famille à Gaza, « placée sous la protection historique de la France », qui a fait deux morts, a posté jeudi sur X le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot.

« J'ai exprimé au Patriarche latin de Jérusalem l'émotion et la solidarité de notre pays. Ces attaques sont intolérables, il est temps que le carnage à Gaza cesse », a écrit le ministre.

« La France protège des communautés religieuses catholiques en Israël et en Palestine. Ce rôle est l'héritage d'une longue histoire qui remonte aux capitulations signées par François 1er avec le sultan Soliman le Magnifique en 1535 », rappelait le ministère des Affaires étrangères dans une réponse écrite à une question d'un sénateur en 2014.

Depuis les années 1920, la France n'a plus de « rôle juridique de protection des chrétiens d'Orient catholiques. Cependant, les accords signés entre la France et l'Empire ottoman à Mytilène en 1901 et à Constantinople en 1913, qui accordaient à la France une protection des communautés religieuses catholiques en Terre sainte, ont été reconnus par les autorités israéliennes et palestiniennes et sont ainsi toujours en vigueur », selon le ministère.

« La paroisse latine de Gaza est sous la protection de la France et est explicitement citée dans l'accord de 1913 », a expliqué à l'AFP le consulat de France à Jérusalem.

« Le consul général Nicolas Kassianides a rencontré le patriarche latin de Jérusalem, Pierbattista Pizzaballa, pour l'assurer du soutien de la France », selon cette source.

La protection française garantit par ailleurs certains droits à des établissements religieux, comme des exemptions fiscales.

La Défense civile de Gaza et le patriarcat latin de Jérusalem ont annoncé jeudi la mort de deux personnes dans une frappe israélienne sur la seule église catholique du territoire palestinien, refuge depuis le début de la guerre pour cette petite communauté.

Israël, en guerre contre le mouvement islamiste palestinien Hamas depuis le 7 octobre 2023, a affirmé ne « jamais cibler » de sites religieux dans la bande de Gaza et ajouté que les circonstances dans lesquelles l'église a été endommagée étaient « en cours d'examen ».