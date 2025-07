Mort accidentelle de cinq ouvriers dans une station d'épuration à Khaldé

Cinq ouvriers sont morts jeudi alors qu’ils effectuaient des travaux de maintenance dans une station d’épuration des eaux usées de l'Office des eaux de Beyrouth et du Mont-Liban, à Khaldé, au sud de Beyrouth. Trois des ouvriers sont palestiniens, originaires du camp de réfugiés de Aïn el-Héloué, près de Saïda, et les deux autres sont libanais. Ils ont été transportés par les équipes de la Défense civile du Metn-Sud dans les hôpitaux Kamal Joumblatt de Choueifat et l'hôpital spécialisé de Bchamoun, dans le caza de Aley. Les premières informations ont indiqué que les victimes « ont été noyées à cause de l'explosion d'une pompe à eau », ce qui a été démenti par la Défense civile, jointe par notre publication, qui a par la suite publié un communiqué éclaircissant les raisons de l'accident : « L’un des ouvriers effectuait des travaux de nettoyage dans un bassin de traitement d’environ sept mètres de profondeur, où s’accumulent des eaux usées dégageant des gaz toxiques pouvant entraîner une perte de conscience dès leur inhalation. Alors qu’il descendait au fond du bassin par une échelle intérieure pour nettoyer les résidus coincés entre les filtres, il a été victime d’asphyxie et s’est effondré », détaille le texte. « Quatre de ses collègues ont tenté successivement de lui porter secours, mais ils ont, eux aussi, succombé à l’effet des gaz toxiques et au manque d’oxygène dans cet espace clos, trouvant la mort tous asphyxiés », poursuit le texte, qui souligne que « la Direction générale de la Défense civile réaffirme l’importance du strict respect des consignes de sécurité au travail, en particulier dans les espaces clos exposés à des émanations de gaz toxiques ». Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

