Réouverture de l'aéroport de Mossoul, des années après la prise de la ville par l'EI

Le Premier ministre irakien Mohammed Chia el-Soudani a inauguré mercredi le nouvel aéroport restauré de la ville de Mossoul, inopérationnel depuis la prise de la ville par le groupe jihadiste Etat islamique en 2014. Le vol de M. Soudani a atterri à l'aéroport, qui devrait devenir pleinement opérationnel pour les vols domestiques et internationaux d'ici deux mois. « L'aéroport servira de lien supplémentaire entre Mossoul, d'autres villes irakiennes et des destinations régionales », a déclaré le bureau de presse du Premier ministre dans un communiqué. En juin 2014, le groupe État islamique s'est emparé de Mossoul, proclamant son « califat » depuis la ville après avoir conquis de vastes étendues de l'Irak et de la Syrie voisine. Après des années de combats acharnés, les forces irakiennes, soutenues par une coalition internationale dirigée par les États-Unis, ont délogé le groupe de la ville en juillet 2017, avant de proclamer sa défaite totale dans le pays à la fin de l'année. L'aéroport, lourdement endommagé lors des combats, n'a pas été opérationnel depuis la prise de Mossoul par les jihadistes. En août 2022, le Premier ministre de l'époque, Moustafa el-Kazimi, avait posé la première pierre de la reconstruction de l'aéroport. Le directeur de l'aéroport, Amar al-Bayati, a déclaré à l'AFP que « l'aéroport est désormais prêt pour les vols domestiques et internationaux », mais aucune date n'a été annoncée pour leur reprise. Il a ajouté que l'aéroport proposait auparavant des vols internationaux, principalement vers la Turquie et la Jordanie. L'aéroport compte désormais un terminal principal, un salon VIP et un système avancé de surveillance radar, selon le bureau de M. Soudani. Il devrait accueillir 630 000 passagers par an.

