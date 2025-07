TikTok visé par de nouvelles plaintes

De nouvelles plaintes ont été déposées jeudi dans des pays européens à l'encontre de trois applications chinoises, dont TikTok, accusées de ne pas avoir répondu aux demandes sur le traitement des données de leurs utilisateurs.

« Les entreprises de technologie adorent collecter autant de données que possible à votre sujet, mais refusent catégoriquement de vous en donner l'accès complet, comme l'exige pourtant la législation européenne », a dénoncé dans un communiqué Kleanthi Sardeli, avocate de l'association Noyb, une ONG viennoise à l'origine de la procédure. Elle avait déjà engagé des actions en janvier contre six applications chinoises au nom de particuliers s'inquiétant du transfert illégal de leurs données à Pékin.

Si les géants du commerce en ligne Shein et Temu, ainsi que l'application d'électronique grand public Xiaomi, ont accédé entretemps aux demandes des plaignants, « TikTok, AliExpress et WeChat ont continué à enfreindre le RGPD (règlement européen de protection des données) », fournissant des réponses incomplètes ou ignorant la requête, selon Noyb. L'organisation a donc déposé trois plaintes auprès des autorités de protection des données en Belgique, en Grèce et aux Pays-Bas afin que les sociétés visées se mettent en conformité. Elle demande aussi une amende administrative à leur encontre, pouvant atteindre jusqu'à 4% de leurs recettes mondiales, « afin d'éviter que des violations similaires ne se reproduisent à l'avenir ».

Sollicité par l'AFP, TikTok n'avait pas réagi dans l'immédiat. Propriété du groupe chinois ByteDance, la puissante plateforme de partage de vidéos, avec 1,5 milliard de membres, est depuis des années dans le viseur des gouvernements occidentaux, qui redoutent son lien avec Pékin et un possible usage des données de ses utilisateurs à des fins d'espionnage ou de propagande.

L'autorité irlandaise de protection des données (DPC), agissant au nom de l'Union européenne, a ouvert le 10 juillet une enquête contre TikTok sur le stockage de certaines données personnelles sur des serveurs chinois, Pékin démentant de son côté toute implication. La DPC avait déjà sanctionné le réseau social, dont le siège européen se trouve en Irlande, d'une amende de 530 millions début mai pour avoir échoué à garantir une protection suffisante aux internautes.

Les données européennes ne peuvent être transférées — c'est-à-dire stockées ou rendues accessibles — dans un pays tiers que s'il est jugé suffisamment sûr par l'UE comme par exemple le Japon, le Royaume-Uni ou les États-Unis. Noyb, dont l'acronyme signifie « None of your business » (« Ce ne sont pas vos affaires »), est à l'origine de nombreuses plaintes contre les géants du web, s'étant soldées par des amendes de milliards d'euros.