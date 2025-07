Le Bahreïn va annoncer des accords pour plus de 17 milliards de dollars avec les États-Unis

Le prince héritier de Bahreïn s'apprête à annoncer un projet d'investissement de plus de 17 milliards de dollars aux États-Unis lors d'une rencontre avec le président Donald Trump mercredi, a indiqué un responsable de la Maison-Blanche.

Dans le cadre de cet investissement, Bahreïn devrait conclure un accord entre Gulf Air et Boeing/GE évalué à environ 7 milliards de dollars pour 12 avions, avec une option pour six appareils supplémentaires, selon le responsable. L'accord comprend également la vente de 40 moteurs GE, a précisé le responsable.

L'annonce du prince héritier Salman ben Hamad al-Khalifa intervient dans la foulée des investissements étrangers obtenus par Donald Trump lors de son voyage au Moyen-Orient en mai. Lors d'une visite à Riyad, le président américain avait obtenu un engagement de 600 milliards de dollars de l'Arabie saoudite pour investir aux États-Unis et avait accepté de vendre aux Saoudiens un paquet d'armes d'une valeur de près de 142 milliards de dollars.

Le responsable de la Maison-Blanche a précisé que l'accord avec Bahreïn soutiendra 30 000 emplois américains et a été obtenu avec l'aide du président Trump et du secrétaire au Commerce, Howard Lutnick. Bahreïn devrait signer des accords avec Oracle et Cisco, avec un projet de remplacement des serveurs chinois par des produits Cisco, a ajouté le responsable.

Bahreïn cherche également à accroître ses investissements dans les secteurs américain de l'énergie, de la technologie et de la manufacture. Le responsable a indiqué que le prince héritier entend mobiliser des capitaux pour augmenter la production nationale d'aluminium, investir dans la production américaine de GNL afin de sécuriser l'approvisionnement énergétique, ainsi qu'acquérir des puces d'IA de pointe, en partenariat avec des hyperscalers américains.

Au cours de cette visite, le prince héritier annoncera l'intention du royaume d'effectuer ces investissements et signera divers accords et protocoles d'accord. L'un de ces protocoles d'accord définit un cadre permettant à Bahreïn d'entamer des discussions en vue de développer des capacités nucléaires civiles, a indiqué le responsable. Il a été signé au département d'État par le secrétaire d'État américain Marco Rubio et le ministre bahreïni des Affaires étrangères, Abdullatif bin Rashid al-Zayani, avant la visite à la Maison-Blanche.

Plus tard cette année, le roi de Bahreïn se rendra à Washington pour finaliser ces accords et consolider les avancées réalisées dans la construction de la prospérité économique des deux nations, a déclaré le responsable américain.

Le prince héritier avait déjà visité la Maison-Blanche à deux reprises lors du premier mandat de Donald Trump.





Cette dépêche est une traduction, par L'Orient-Le Jour, d'une information publiée en anglais par l'agence Reuters.