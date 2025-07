La scène principale d'un grand festival électro Tomorrowland détruite par un incendie

Un incendie a totalement détruit mercredi la scène principale du festival Tomorrowland, près d'Anvers en Belgique, à la veille de ce rendez-vous annuel qui doit attirer des amateurs de musique électronique du monde entier, ont indiqué les pompiers. Il n'y a eu aucun blessé et les organisateurs ont décidé pour l'instant de maintenir l'événement, qui doit se dérouler sur deux week-ends d'affilée, le prochain et le suivant, a-t-il été précisé lors d'une conférence de presse.

Quelque 100.000 festivaliers sont attendus dès vendredi sur le site, à Boom près d'Anvers, dont une bonne partie vient camper sur place. Le camping du festival, « DreamVille », ouvrira comme prévu jeudi, a précisé l'organisation, tout en soulignant « rechercher des solutions » pour que le premier week-end se déroule comme prévu.

Plusieurs dizaines de DJ et grand noms de l'électro comme David Guetta, Lost Frequencies, Armin Van Buuren ou Charlotte de Witte sont programmés lors du premier week-end du 18 au 20 juillet, se répartissant entre la « Main Stage », pour les deux tiers d'entre eux, et la « Freedom Stage » pour le reste. C'est la « Main Stage », la plus grande des deux scènes, construite dans un vaste décor féérique censé plonger le spectateur dans un autre univers, qui a été entièrement détruite par le feu mercredi en fin de journée. Une centaine de pompiers ont été déployés pour maîtriser l'incendie. Des détonations d'engins pyrotechniques, peut-être liées à des lancements test avant les festivités du week-end, ont été entendues peu avant le déclenchement de l'incendie, a rapporté l'agence de presse Belga.

Le parquet d'Anvers a annoncé avoir saisi un juge d'instruction pour ce qui semble être un feu « involontaire ».

Créé il y a vingt ans par deux frères belges, Tomorrowland est devenu une marque internationalement connue dans l'univers électro. Un festival d'hiver se tient chaque année dans la station de ski de l'Alpe d'Huez, en France, et une édition a aussi été créée au Brésil.