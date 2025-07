Frappe russe meurtrière contre une zone commerciale de l'est ukrainien

Une frappe russe contre une zone commerciale dans l'est de l'Ukraine a fait au moins un mort et 21 blessés mercredi, ont indiqué les autorités locales, prévenant que d'autres victimes pourraient se trouver sous les décombres. Le président américain Donald Trump a donné lundi 50 jours à Moscou pour parvenir à un accord de paix avec l'Ukraine, sous peine de sanctions sévères, mais les attaques russes en Ukraine se sont poursuivies depuis. « Les Russes ont une nouvelle fois délibérément pris pour cible une zone très fréquentée, un centre commercial situé en plein centre-ville. Cette fois-ci, ils ont utilisé une bombe aérienne de 500 kg », a écrit sur Telegram Vadym Filachkine, gouverneur de la région de Donetsk. La frappe sur la ville de Dobropillia a fait un mort et 21 blessés, selon un décompte préliminaire, a-t-il dit. « Il est probable que des personnes soient encore coincées sous les décombres, et les recherches pour retrouver des survivants se poursuivent », a ajouté Vadym Filachkine. Le gouverneur a partagé des photos montrant une rue couverte de débris, des bâtiments détruits et des magasins aux vitres soufflées par l'explosion. Des dizaines de magasins et d'appartements ont été endommagés, d'après M. Filachkine. Dobropillia est située à une vingtaine de kilomètres du front est, où les combats sont particulièrement violents. Elle est de plus en plus fréquemment ciblée par des attaques de petits drones russes, ces dernières semaines. Dans la nuit de mardi à mercredi, une quinzaine de personnes avaient été blessés à travers le pays dans une attaque russe impliquant des centaines de drones, selon les autorités. D'après l'armée de l'air ukrainienne, la Russie a tiré au cours de la nuit près de 400 drones explosifs et de nombreux leurres, dont 198 ont été abattus et 145 autres perdus sans atteindre leur cible. A Nikopol (centre), des frappes d'artillerie russe ont aussi provoqué dans la matinée la mort d'une femme et blessé cinq personnes, ont indiqué les services de secours sur Telegram. La Russie multiplie depuis plusieurs semaines les frappes massives sur l'Ukraine, impliquant souvent des centaines de drones et des missiles, fournis par une industrie de défense qui tourne à plein régime. En Russie, une personne a été tuée par une attaque de drone ukrainienne survenue mardi à Voronej, à environ 200 kilomètres de la frontière ukrainienne, a rapporté mercredi sur Telegram le gouverneur régional Alexandre Goussev. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

