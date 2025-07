Ce que l'on sait du remaniement gouvernemental en Ukraine

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé vouloir remanier son gouvernement pour remplacer notamment le Premier ministre et le ministre de la Défense, avec l'ambition affichée d'insuffler un nouvel élan après plus de trois ans et demi d'invasion russe. Voici ce que l'on sait de cette réorganisation entérinée par la démission du gouvernement votée mercredi par les députés ukrainiens. Ces derniers doivent approuver jeudi les nouveaux ministres, parmi lesquels des figures loyales à M. Zelensky, alors que les négociations avec Moscou sont dans l'impasse et que les Etats-Unis promettent un soutien renouvelé à Kiev. Une Première ministre avec de solides connections américaines La nouvelle cheffe du gouvernement devrait être Ioulia Svyrydenko, actuelle ministre de l'Economie qui s'est illustrée dans la finalisation de l'accord sur les minerais avec Washington, dont les négociations houleuses ont failli mettre en péril les relations entre les deux pays. « Elle a été le personnage clé, menant les négociations seule. Elle a réussi à empêcher qu'elles n'échouent », a déclaré à l'AFP Timofiï Mylovanov, un ex-ministre de l'Economie qui avait recruté Mme Svyrydenko dans son équipe. Les analystes s'accordent à dire qu'elle a gagné le respect des partenaires américains, y compris de responsables haut placés. « L'Ukraine est actuellement une priorité pour M. Trump et son administration. Svyrydenko a fait ses preuves et continuera à le faire », a estimé l'analyste politique Volodymyr Fessenko. A seulement 39 ans, Mme Svyrydenko a aussi gagné la confiance du milieu des affaires ukrainien grâce à sa gestion de l'économie de guerre du pays, a estimé de son côté Andy Hunder, président de la Chambre de commerce américaine en Ukraine. « Nous avons eu jusqu'à présent une relation de confiance, transparente et collaborative », a-t-il dit à l'AFP. Un nouvel ambassadeur pour les Etats-Unis Le président Zelensky a également laissé entendre que Roustem Oumerov, actuel ministre de la Défense et membre de l'équipe de négociations avec la Russie, pourrait devenir ambassadeur à Washington, même si cette nomination n'est pas encore confirmée. « L'Ukraine a besoin d'une dynamique plus positive dans ses relations avec les Etats-Unis, ainsi que de prendre de nouvelles mesures dans la gestion de notre secteur de la Défense », a déclaré la semaine dernière M. Zelensky à Roustem Oumerov lors d'une réunion. Donald Trump a vertement critiqué l'aide à l'Ukraine chiffrée à plusieurs dizaines de milliards de dollars accordée par son prédécesseur Joe Biden, mais a finalement autorisé les Etats membres de l'Otan à faire des achats d'armements au nom de Kiev. La nomination pressentie de M. Oumerov « ne signifie qu'une chose. La question fondamentale actuelle dans les relations entre les Etats-Unis et l'Ukraine est celle de l'armement », a estimé Volodymyr Fessenko. « Les approvisionnements en armes sont le problème numéro un. Le deuxième est celui des négociations pour mettre fin à la guerre. M. Oumerov a été impliqué dans les deux », a-t-il ajouté. Le Premier ministre sortant, Denys Chmygal, un technocrate sans prétention, prendra la tête du ministère de la Défense, a annoncé M. Zelensky. Un contrôle présidentiel accru ? Les rivaux du président ukrainien l'accusent depuis longtemps de chercher à consolider son pouvoir, et certains médias critiques ne voient dans la nomination de Mme Svyrydenko qu'une nouvelle étape dans ce processus. Elle est considérée comme loyale à Andriï Iermak, le très influent directeur de cabinet de M. Zelensky. Un article du respecté journal indépendant Ukrainska Pravda décrit ce remaniement comme un « renforcement du chef du cabinet présidentiel -- si c'est encore possible ». « Il est évident que l'influence du cabinet présidentiel va croître », a déclaré à l'AFP le député de l'opposition Mykola Kniajytsky. « Les autorités poursuivent une politique de centralisation et refusent le dialogue », a-t-il accusé. Et maintenant ? Ioulia Svyrydenko a fait du renforcement de l'économie, de l'accroissement de la production d'armes et de l'expansion des programmes sociaux ses priorités gouvernementales. D'après M. Fessenko, la nomination de Denys Chmygal au ministère de la Défense devrait « mettre de l'ordre » dans cette institution mise à mal par des scandales de corruption à répétition. Après le vote mercredi au Parlement ukrainien validant la démission du gouvernement de Denys Chmygal, législateurs et commentateurs politiques s'attendent à un vote d'approbation de la nouvelle équipe gouvernementale le lendemain. Ils anticipent également d'autres changements dans le nouveau gouvernement, notamment au ministère de l'Energie. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé vouloir remanier son gouvernement pour remplacer notamment le Premier ministre et le ministre de la Défense, avec l'ambition affichée d'insuffler un nouvel élan après plus de trois ans et demi d'invasion russe.Voici ce que l'on sait de cette réorganisation entérinée par la démission du gouvernement votée mercredi par les députés ukrainiens. Ces derniers doivent approuver jeudi les nouveaux ministres, parmi lesquels des figures loyales à M. Zelensky, alors que les négociations avec Moscou sont dans l'impasse et que les Etats-Unis promettent un soutien renouvelé à Kiev.Une Première ministre avec de solides connections américaines La nouvelle cheffe du gouvernement devrait être Ioulia Svyrydenko, actuelle ministre de l'Economie qui s'est illustrée dans la...

Economisez 54% sur votre abonnement ! Offre exclusive : 99$/an au lieu de 215$ Je me connecte