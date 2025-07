Le guide suprême iranien affirme que Israël a cherché à « renverser » la République islamique par la guerre

Le guide suprême iranien, l'ayatollah Ali Khamenei, a affirmé mercredi que la guerre de 12 jours déclenchée en juin par Israël avec le soutien des Etats-Unis avait pour but de « renverser » la République islamique.

« Le calcul et le plan des agresseurs a consisté à affaiblir le système en ciblant certaines personnalités et centres sensibles en Iran », a souligné le dirigeant iranien, en référence à l'assassinat de hauts gradés et de frappes contre des bâtiments officiels. Cette stratégie avait pour but « de déclencher des troubles et pousser la population à descendre dans la rue, afin de renverser le système », a estimé Ali Khamenei, selon des propos rapportés par son site officiel lors d'une rencontre à Téhéran avec des responsables du pouvoir judiciaire. L'ayatollah Ali Khamenei, ultime décideur en Iran et chef des forces armées, est à la tête du pays depuis 1989.

Israël a lancé le 13 juin une attaque surprise contre l'Iran et mené des centaines de frappes sur des sites militaires, nucléaires, ainsi que des bâtiments officiels et tué des scientifiques liés au programme nucléaire iranien, perçu comme une menace existentielle. Interrogé le 15 juin par la chaîne américaine Fox News, le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, n'avait pas écarté l'hypothèse d'un changement de régime à Téhéran. « Cela pourrait certainement en être le résultat car le régime iranien est très faible », avait-il déclaré à propos des frappes israéliennes contre l'Iran.

Les Etats-Unis, alliés d'Israël, ont quant à eux bombardé le 22 juin le site souterrain d'enrichissement d'uranium de Fordo, au sud de Téhéran, et des installations nucléaires à Ispahan et Natanz (centre). L'étendue précise des dégâts n'est pas connue. L'Iran a riposté avec des tirs de missiles et de drones sur Israël et visé la plus importante base américaine du Moyen-Orient au Qatar.

Ali Khamenei a assuré que « des frappes encore plus fortes pourraient être infligées aux Etats-Unis et à d'autres pays », en cas de reprise des hostilités. Au terme de 12 jours de guerre, un cessez-le-feu est entré en vigueur le 24 juin entre Iran et Israël, ennemis jurés depuis la Révolution islamique de 1979 qui a renversé la monarchie à Téhéran.

Plus d'un millier de personnes ont été tuées en Iran durant le conflit, selon les autorités iraniennes. Israël a pour sa part fait état de 28 morts. L'attaque israélienne s'est produite alors que Téhéran et Washington négociaient depuis avril sur le nucléaire iranien. Les pourparlers sont depuis interrompus.