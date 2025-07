Moldavie : sanctions de l'UE pour contrer l'influence russe avant les élections

L'Union européenne a annoncé mardi avoir sanctionné sept individus et un groupe liés à Moscou, accusés de chercher à déstabiliser la Moldavie avant les élections législatives de septembre. Les ministres des Affaires étrangères de Etats membres de l'UE ont décidé d'imposer ces mesures, y compris le gel des avoirs et des interdictions de voyage, au cours d'une réunion à Bruxelles, selon un communiqué publié mardi. L'Union européenne a pris pour cible sept individus liés à l'oligarque et homme politique prorusse fugitif Ilan Shor, également sous sanctions européennes, depuis avril 2023. Elle a également sanctionné A7, une entreprise liée à la Russie que l'UE a associée à des tentatives d'influer sur les élections présidentielles et le référendum de 2024 sur l'adhésion à l'UE. « La Moldavie se prépare maintenant à des élections à très forts enjeux, des élections législatives à venir cet automne » et elle sera « une cible privilégiée de la guerre hybride de Moscou », a déclaré mardi la cheffe de la diplomatie européenne Kaja Kallas. « Cela montre que l'Union européenne est déterminée à protéger le processus démocratique de la Moldavie contre toute ingérence extérieure », a-t-elle ajouté. Avec ces dernières mesures, 23 individus et cinq entités sont au total l'objet de sanctions en liaison avec la situation en Moldavie. La Russie a cherché à imprimer sa marque dans cette ancienne république soviétique qui a pris un virage pro-européen après l'élection en 2020 de Maia Sandu aux fonctions de cheffe de l'Etat. Elle a rompu les liens avec Moscou et demandé l'adhésion de la Moldavie à l'UE après l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

