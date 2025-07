Mort de journalistes en Syrie en 2012 : la justice française demande que Bachar el-Assad soit localisé

Le Parquet antiterroriste français a demandé la localisation d'une vingtaine « d'agents du régime » syrien, dont l'ancien président Bachar el-Assad, dans les investigations pour crimes contre l'humanité portant sur la mort de journalistes à Homs (ouest de la Syrie) en 2012, a appris mardi l'AFP de source judiciaire.

Le Parquet national antiterroriste (Pnat) suspecte « l'existence d'un plan commun » pour bombarder le centre de presse de Bab Amr, attaque qui a été précédée d'une réunion, la veille, avec « l'ensemble des responsables des forces militaires et sécuritaires de Homs ».

Dans un réquisitoire supplétif daté du 7 juillet, dont l'AFP a eu connaissance mardi, il demande aux juges d'instruction saisis des investigations de localiser une petite vingtaine de personnes, dont des proches de Bachar el-Assad.

Figurent parmi les mis en cause: Maher el-Assad, frère du président aujourd'hui déchu et chef de facto de la 4e division blindée syrienne au moment des faits ; Ali Mamlouk, directeur des renseignements généraux syriens au moment des faits, Ali Ayoub, chef du comité sécuritaire et militaire de Homs en février 2012, Rafiq Shahada, chef sécuritaire et militaire de Homs au moment des faits...

Cette « initiative du Pnat » constitue « une avancée notable en faveur de la lutte contre l'impunité », ont réagi auprès de l'AFP Mes Matthieu Bagard et Marie Dosé, qui représentent Edith Bouvier, journaliste grièvement blessée pendant le bombardement. « Il est temps que des mandats d'arrêt soient délivrés », a aussi ajouté Me Marie Dosé.

« Nous avons déjà demandé, en mars, que ces mandats d'arrêt soient émis », a abondé Me Clémence Bectarte, avocate de la famille de Rémi Ochlik (tué lors du bombardement), de la Fédération internationale des droits humains (FIDH) et du Centre syrien pour les médias et la liberté d'expression (SCM).

Le 21 février 2012, des journalistes occidentaux, qui venaient d'entrer dans Homs assiégée par les troupes de Bachar el-Assad, se sont retrouvés dans une maison transformée en centre de presse du quartier de Bab Amr, un bastion de la rébellion de l'Armée syrienne libre (ASL).

Au petit matin, ils ont été réveillés par des détonations, et ont compris que le quartier était visé par les troupes du régime. Deux journalistes, Marie Colvin, 56 ans, et Rémi Ochlik, 28 ans, ont été tués par un obus de mortier.

A Paris, la justice ouvre dès mars 2012 une enquête pour les victimes françaises pour meurtre et tentative de meurtre. En octobre 2014, l'enquête est élargie à des faits de crimes de guerre, et en décembre 2024, à des faits de crimes contre l'humanité, un développement inédit en ce qui concerne des victimes journalistes.