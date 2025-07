Frappes israéliennes sur l'est du Liban: le Hezbollah dénonce une « escalade majeure »

Le Hezbollah a dénoncé les bombardements israéliens ayant tué mardi 12 personnes dans l'est du Liban, qualifiant cette nouvelle attaque d' « escalade majeure ». Ces bombardements, qui interviennent dans le cadre d'une escalade inédite depuis l'entrée en vigueur du cessez-le-feu entre le Liban et Israël le 27 novembre dernier, sont « les plus meurtriers depuis 2024 », selon le mohafez de Baalbeck-Hermel, Bachir Khodr.

Dans son communiqué, le Hezbollah a fermement condamné la « massacre abominable » perpétré par l’ « ennemi sioniste » dans la région de Wadi Faara dans la Békaa. Selon le parti chiite, l’attaque ciblait une pelle hydraulique utilisée pour creuser des puits d’eau, causant la mort de douze personnes, dont sept « frères syriens », ainsi que plusieurs blessés.

Ce « crime », qualifié de « grave agression » par le Hezbollah, constitue selon lui « une escalade majeure dans le cadre de l’offensive continue contre le Liban et son peuple ». Le communiqué accuse l’ennemi israélien de « ne respecter ni les lois ni les conventions internationales » et de « commettre des massacres contre des civils innocents ».

Le Hezbollah appelle l’État libanais à « rompre avec ce silence inutile » et à « agir de manière sérieuse, immédiate et ferme pour mettre toutes les instances internationales, en premier lieu les pays garants, face à leurs responsabilités », mettant notamment en cause les États-Unis, qu’il accuse d’échapper à leurs obligations en tant que garants du cessez-le-feu.

Le parti insiste également sur le fait que « la poursuite de l’absence d’une position officielle ferme et active ne peut conduire qu’à une aggravation des agressions ». Le Hezbollah conclut en soulignant que « le peuple libanais résistant, qui n’a jamais accepté l’oppression, restera plus que jamais ferme et attaché à ses choix nationaux de résistance, indispensables pour faire face à l’ennemi, contenir son agression, et préserver la dignité ainsi que la souveraineté du Liban ».

Le ministère libanais de la Santé a annoncé mardi soir que « les frappes menées par l’ennemi israélien sur les mohafazats de la Békaa et de Baalbeck-Hermel ont fait douze morts et douze blessés ». Il a précisé que « la frappe ayant visé la vallée de Faara, dans le caza de Baalbeck, a tué douze personnes, sept de nationalité syrienne et cinq Libanais, et fait trois blessés ». Le ministère a ajouté que « les frappes menées dans la matinée sur les deux mohafazats ont également fait neuf blessés ».