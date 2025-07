La France va instaurer une « contribution de solidarité » pour « les plus fortunés », a annoncé mardi le Premier ministre François Bayrou, estimant que « l'effort de la nation se doit d'être équitable » pour endiguer la progression de la dette.

« Une contribution de solidarité sera créée » pour « demander peu à ceux qui ont peu et plus à ceux qui ont davantage », a déclaré M. Bayrou, qui a renvoyé les modalités de cet impôt aux parlementaires, et qui a également annoncé « des mesures complémentaires pour lutter contre l'optimisation abusive des patrimoines non productifs ».