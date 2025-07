Les déplacements de population en Cisjordanie sont les plus importants depuis 1967, selon l'ONU

L'ONU a averti mardi que les déplacements massifs de population en Cisjordanie avaient atteint des niveaux jamais vus depuis le début de l'occupation israélienne du territoire palestinien il y a près de 60 ans.

Depuis le 21 janvier, l'armée israélienne mène une offensive d'envergure appelée « Mur de fer » dans plusieurs zones de Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967. Selon l'ONU, cette opération militaire, présentée par l'armée israélienne comme une offensive contre des groupes armés palestiniens, a déplacé des dizaines de milliers de personnes.

Cette opération militaire est « la plus longue depuis la deuxième Intifada », au début des années 2000, a déclaré Juliette Touma, porte-parole de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens (Unrwa), s'exprimant depuis la Jordanie. « Elle touche plusieurs camps de réfugiés dans la région et provoque le plus grand déplacement de population palestinienne en Cisjordanie depuis 1967 », a-t-elle affirmé. « Ce sont environ 30.000 personnes qui ont été déplacées » depuis l'opération « Mur de fer » et « elles demeurent déplacées aujourd'hui », a expliqué un porte-parole du Haut-Commissariat de l'ONU aux droits de l'homme, Thameen Al-Kheetan. Sur cette période, les forces de sécurité israéliennes ont émis des ordres pour démolir environ 1.400 maisons dans le nord de la Cisjordanie, a-t-il déclaré lors du point de presse, qualifiant ces chiffres d' »alarmants ».

Selon l'ONU, les démolitions israéliennes ont déplacé 2.907 Palestiniens en Cisjordanie depuis l'attaque du 7 octobre 2023 du mouvement islamiste palestinien Hamas. Sur cette même période, 2.400 Palestiniens – dont près de la moitié sont des enfants – ont été déplacés à la suite d'actions menées par des colons israéliens. « Déplacer de manière permanente la population civile dans un territoire occupé équivaut à un transfert illégal », a expliqué M. Al-Kheetan, soulignant que cela pourrait être assimilé à un « nettoyage ethnique » et « constituer un crime contre l'humanité ».

Selon l'ONU, 757 attaques menées par des colons israéliens ont été enregistrées en Cisjordanie au cours des six premiers mois de l'année, une augmentation de 13% par rapport à la même période en 2024. Ces attaques ont blessé 96 Palestiniens rien qu'en juin, le bilan mensuel le plus élevé « depuis près de deux décennies », a-t-il relevé.

Les violences ont flambé en Cisjordanie depuis le début de la guerre de Gaza, déclenchée par l'attaque du 7-Octobre. Depuis, au moins 964 Palestiniens ont été tués en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est, selon l'ONU. Sur la même période, 53 Israéliens ont été tués dans des attaques attribuées à des Palestiniens ou lors de combats armés – 35 d'entre eux en Cisjordanie et 18 en Israël.