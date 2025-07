Yassine Jaber : Des scanners bientôt opérationnels aux ports de Beyrouth et de Tripoli

Le ministre libanais des Finances Yassine Jaber a annoncé lundi que « des travaux sont en cours pour l’installation de scanners, deux au port de Beyrouth et un au port de Tripoli » (Liban-Nord), précisant que leur mise en service interviendra « dans un délai rapproché ».

M. Jaber s’exprimait depuis son bureau au ministère, au cours d’une rencontre avec une délégation de l’Union européenne conduite par Alessandra Viezzer, cheffe de la coopération de la délégation de l'UE au Liban, en présence du chef du service économique régional pour le Proche-Orient à l'ambassade de France, François Sporrer, et de la responsable du département partenariat à l’ambassade d’Allemagne, Uta Simon.

Le ministre a précisé que « la capacité opérationnelle de ces scanners, qui fonctionnent grâce à l’intelligence artificielle, atteint jusqu’à 60 conteneurs par heure, alors que celle des équipements précédents ne dépassait pas 40 conteneurs par jour ». Il a souligné que « l’inspection du contenu des conteneurs relèvera de la direction générale des douanes libanaises », tandis que « la société partenaire, CMA CGM, se chargera exclusivement de l’exploitation et de la maintenance des appareils ». Yassine Jaber a fait savoir aussi qu’il avait « signé lundi un appel d’offres conforme aux mécanismes de la loi sur les achats publics, pour la modernisation informatique des douanes ». Il a par ailleurs évoqué « des négociations en cours avec plusieurs sociétés chargées d’assurer le contrôle et le suivi préalables des marchandises à destination du Liban, afin de limiter les tentatives de fraude sur les prix et la nature des produits expédiés ».

Il a précisé que le financement de cet appel d’offres est assuré par une subvention conjointe de 2,1 millions de dollars, accordée par la Banque mondiale et l’Union européenne. Le ministre a fait savoir qu’un accord a été trouvé pour organiser des réunions périodiques avec les ambassadeurs des pays de l’UE, afin d’assurer un suivi des étapes du processus de modernisation en cours.

M. Jaber a par ailleurs indiqué avoir transmis le dossier des allocations des municipalités au ministère de l’Intérieur « afin que la direction des municipalités se charge à son tour de leur répartition ». Il a enfin annoncé l'instauration prochaine d'une « mesure visant à augmenter le montant de ces allocations à partir des revenus du téléphone fixe, en raison de la situation financière difficile que traversent les municipalités, en particulier celles nouvellement créées et qui nécessitent un financement immédiat et rapide ».