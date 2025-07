L'armée libanaise démantèle une grosse usine de captagon

L'armée libanaise a annoncé lundi avoir découvert et démantelé "l'une des plus grosses usines de captagon" dans le pays, près de la frontière avec la Syrie qui était, avant la chute de Bachar al-Assad, le principal exportateur de ce stimulant illégal de type amphétamine. Dans un communiqué, l'armée libanaise a précisé avoir effectué une descente dans "une importante usine de production de pilules de captagon à Yammouné", dans la plaine orientale de la Békaa, frontalière de la Syrie. "Il s'agit d'une des plus grosses usines saisies à ce jour", a souligné le communiqué, ajoutant que les militaires avaient démantelé les machines et saisi une large quantités de pilules de captagon, drogue dérivée d'un médicament censé traiter la narcolepsie ou les troubles du déficit de l'attention. L'armée a également comblé un tunnel long de 300 mètres qui servait à entrer dans l'usine et en sortir, et à stocker la cargaison, selon le communiqué. Le captagon était devenu la principale exportation de la Syrie pendant la guerre civile déclenchée en 2011, constituant une source majeure de financement illicite pour le pouvoir sous Bachar al-Assad, qui avait transformé le pays en narco-Etat. Après la chute de l'ancien président le 8 décembre, les nouvelles autorités ont mis au jour des stocks considérables de captagon dans des entrepôts ou d'anciennes installations militaires. En juin, Damas a affirmé que toutes les installations de production de captagon en Syrie avaient été saisies. Les nouvelles autorités ont accusé le Hezbollah libanais, allié de Bachar al-Assad, de se livrer également au trafic à travers la frontière entre les deux pays, extrêmement poreuse. nad-lk/at/feb © Agence France-Presse Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

L'armée libanaise a annoncé lundi avoir découvert et démantelé "l'une des plus grosses usines de captagon" dans le pays, près de la frontière avec la Syrie qui était, avant la chute de Bachar al-Assad, le principal exportateur de ce stimulant illégal de type amphétamine.Dans un communiqué, l'armée libanaise a précisé avoir effectué une descente dans "une importante usine de production de pilules de captagon à Yammouné", dans la plaine orientale de la Békaa, frontalière de la Syrie."Il s'agit d'une des plus grosses usines saisies à ce jour", a souligné le communiqué, ajoutant que les militaires avaient démantelé les machines et saisi une large quantités de pilules de captagon, drogue dérivée d'un médicament censé traiter la narcolepsie ou les troubles du...

Economisez 54% sur votre abonnement ! Offre exclusive : 99$/an au lieu de 215$ Je me connecte