Désarmement du Hezbollah : Samy Gemayel porte plainte contre le cheikh Fayçal Chokor

Le président du parti Kataëb, le député Samy Gemayel, a porté plainte lundi contre un responsable régional du Hezbollah qui avait, il y a environ une semaine, provoqué un discours dans lequel il menaçait tout responsable qui demande le désarmement du parti chiite.

Ces déclarations ont surtout fait polémique au cours du week-end avec la diffusion d'une vidéo du discours qui avait été prononcé par le vice-responsable pour la Békaa au sein du Hezbollah, Fayçal Chokor, lors de la commémoration du dixième jour de Achoura, le 6 juillet. « À ceux qui, à l’intérieur du pays, ne cessent de répéter le mot 'désarmement', nous avons deux mots pour vous : nous arracherons vos âmes. Car tout peut faire l’objet de plaisanterie, de discussion ou de dialogue, sauf les armes », avait-il menacé.

La plainte a été déposée par M. Gemayel, l'un des détracteurs du Hezbollah, par l’intermédiaire de son avocat Bachir Mourad, devant le parquet de la Cour de cassation. Cette plainte vise également toute autre personne que l’enquête désignera comme auteur, complice, instigateur ou intervenant dans cette affaire. Elle dénonce des « menaces de mort, l'incitation à la violence et au meurtre, l'attisement des tensions confessionnelles ainsi que la mise en danger de la sécurité, de la souveraineté, de l’unité ou des frontières de l’État », selon l'Agence nationale d'Information (Ani, officielle). Un enregistrement vidéo du discours a été joint à la plainte, accompagné d’une présentation détaillée des articles du Code pénal invoqués, notamment les articles 574, 575, 317, 308, 329, 217 et 218, relatifs aux menaces, à l’incitation à la violence, et à la provocation de tensions confessionnelles.

Des propos qui « dépassent le cadre de la liberté d'expression »

Selon le texte, la plainte souligne que les propos du responsable partisan « dépassent le cadre de la liberté d'expression ».

Samedi, l'extrait du discours de Chokor avait provoqué une série de réactions en ligne. Le journaliste proche des FL Rami Naïm a appelé après à l'arrestation du responsable du Hezbollah. « Le Hezbollah est un danger pour le Liban et ses dirigeants ont perdu la tête après leur défaite, agissez maintenant avant qu'il ne soit trop tard », a-t-il écrit sur X. Le rédacteur en chef du site d'informations Asas Media, Mohammad Barakat, également détracteur notoire du parti chiite, a de son côté estimé que les déclarations de Fayçal Chokor doivent être considérées par la justice libanaise comme « une menace d'éliminer tout le peuple libanais, y compris la présidence et le gouvernement ». En revanche, des dizaines d'internautes proches du Hezbollah ont salué la prise de position du responsable de la Békaa au sein du parti.

Cette nouvelle polémique survient alors que les pressions augmentent sur les autorités libanaises pour procéder au démantèlement de l'arsenal du parti chiite, que ce soit sur la scène locale et internationale, et que la question du monopole des armes polarise la scène politique. Le Hezbollah refuse de rendre l'intégralité de son arsenal tant que l'armée israélienne poursuit ses frappes et ses tirs de façon quasi-quotidienne au Liban-Sud, où elle occupe encore cinq points jugés « stratégiques ».

En parallèle, Washington maintient une pression politique constante sur l'État libanais, lui demandant d'accélérer le processus de désarmement, mené au sud du Litani par l'armée libanaise et de la Force intérimaire de l'ONU au Liban (Finul). Le chef de l'État libanais Joseph Aoun, pour qui le monopole de l’État sur les armes est un leitmotiv, s'évertue à jouer la carte du dialogue avec le parti chiite pro-iranien, craignant vraisemblablement des débordements sécuritaires.