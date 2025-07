Les feux de forêts dans la région de Lattaquié maîtrisés après 10 jours d'efforts

La Défense civile syrienne a annoncé dimanche avoir maîtrisé les feux de forêt qui ont fait rage pendant plusieurs jours dans l'ouest du pays, tout en continuant de surveiller les sites touchés pour éviter de nouveaux incendies.

Les feux de forêts déclenchés il y a dix jours dans la province côtière de Lattaquié ont ravagé quelque 100 km² de zones boisées, selon l'ONU, mais n'ont pas fait de victimes.

Quelque 5 000 personnes ont été touchées par ces incendies dans la région de Lattaquié où plusieurs localités ont été évacuées, a indiqué en début de semaine le bureau des affaires humanitaires de l'ONU (Ocha) en Syrie.

« Les foyers d'incendies ont été maîtrisés sur tous les fronts samedi », mais les équipes sur le terrain « continuent de surveiller les sites en cas de la reprise des incendies », a indiqué la Défense civile sur Facebook.

Le ministre chargé des situations d'urgence et des catastrophes, Raëd al-Saleh, a annoncé samedi soir sur X que la Défense civile locale aidée d'équipes turque, jordanienne, libanaise, qatarie et irakienne, avait réussi à « stopper la propagation du feu sur tous les fronts ».

Il a néanmoins averti que « des menaces » persistaient et que les équipes « travaillent pour prévenir » de nouveaux incendies.

Les équipes avaient été confrontées à des conditions particulièrement difficiles : températures élevées, vents violents, relief montagneux escarpé et présence de mines dans un pays meurtri par près de 14 ans de guerre civile.

Le ministre de l'Intérieur, Anas Khattab, avait dit suspecter une implication de certains individus dans les incendies.

Alors que le changement climatique accroît la fréquence et l'intensité des sécheresses et des incendies à travers le monde, la Syrie a également été affectée par des vagues de chaleur et de faibles précipitations.

En juin, l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) a déclaré à l'AFP que la Syrie n'avait « pas connu de conditions climatiques aussi mauvaises depuis 60 ans ».