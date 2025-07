Perquisitions de l'armée dans le Hermel, après des accrochages entre deux clans samedi

Un conflit a éclaté samedi soir soir dans la localité d'al-Qasr, dans la région du Hermel près de la frontière libano-syrienne, entre des individus du clan Zeaïter et d'autres du clan Akidi, durant lequel une roquette a été tirée et des coups de feu ont été entendus, rapporte notre correspondante dans la Békaa Sarah Abdallah. Cet incident a semé le trouble dans la région pendant la nuit, mais le calme est revenu au matin. L'armée libanaise et les renseignements ont par ailleurs effectué dimanche après-midi des perquisitions dans la périphérie d'al-Qasr, et ont confisqué des armes et des munitions, rapporte notre correspondante. Des barrages ont été érigés dans la région pour arrêter les personnes impliquées. Les incidents de ce genre sont monnaie courante entre clans rivaux dans la région. Des affrontements liés à des opérations de contrebande avaient opposé en février et mars derniers les forces de sécurité syriennes à des éléments libanais de clans chiites vivant à proximité de la frontière. Dans un communiqué dimanche, l'armée libanaise a par ailleurs démenti des informations des réseaux sociaux sur l'entrée d'hommes armés au Liban en provenance de Syrie et le retrait de la troupe de régions frontalières dans la Békaa. « Les unités concernées continuent leur travail de manière normale à la frontière libano-syrienne, tout en suivant la situation sécuritaire au niveau interne », indique l'armée. Citant une source sécuritaire, notre correspondante rapporte pour sa part que des informations ayant circulé sur le retrait des forces britanniques et françaises des tours de contrôle dans la Békaa et le retrait de l'armée libanaise au-deçà de la localité de Toufail sont erronées. Selon notre correspondante, l'armée poursuit normalement son travail dans le secteur de Tilal al Montar, à l'est du village frontalier de Toufail. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

