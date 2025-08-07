L’Université Saint-Joseph de Beyrouth célèbre 150 ans d’engagement au cœur des crises libanaises

« L’Université Saint-Joseph est plus ancienne que le Liban. » Ce constat de l’historien Christian Taoutel résume à lui seul le parcours de l’institution fondée en 1875 par les pères jésuites au pays du Cèdre. Elle célèbre cette année 150 ans, une cinquantaine de plus que le « Grand Liban » créé en 1920. C’est dire combien d’événements l’institution francophone a traversés, depuis la Première Guerre mondiale qui a mené à la naissance du Liban, jusqu’au récent conflit entre Israël et le Hezbollah, en passant par la guerre civile (1975-1990), celle d’Israël contre le Liban en 2006 et l’explosion au port de Beyrouth le 4 août 2020.À chaque étape, l'USJ a laissé sa marque et contribué à l’écriture de l’histoire. Après chaque crise, elle s’est relevée, pour reprendre son...

