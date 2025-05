Le Hamas publie une nouvelle vidéo d'otages israéliens

Les Brigades al-Qassam, branche armée du Hamas, ont publié une nouvelle vidéo sur le réseau Telegram montrant deux otages israéliens, dans laquelle l'un d'eux appelle à mettre fin à la guerre dans le territoire palestinien.

Non daté, l'extrait montre Elkana Bohbot et Yossef-Haïm Ohana, selon le Haaretz, enlevés en Israël lors de l'attaque perpétrée par le Hamas le 7 octobre 2023. Les deux captifs se trouvent visiblement dans un espace confiné, visiblement un sous-sol.

L'un d'entre eux, assis en tailleur, le crâne rasé et le bras tatoué, s'exprime de façon véhémente face caméra à l'attention des dirigeants israéliens, notamment de Sarah Netanyahu, l'épouse du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. « Combien d'entre nous doivent mourir ? Pourquoi continuez-vous à nous bombarder, nous et les civils ? Assez... il est temps de finir cette guerre ! », s'exclame-t-il.

Il décrit également la situation dans laquelle se trouve son codétenu, visiblement affaibli et silencieux et enroulé dans une couverture, « dans un état médical et psychologique très difficile ». « Il n'arrête pas de se faire du mal à lui-même. Il ne veut plus boire ni manger », dit-il encore en le désignant, avant que la vidéo se termine sur le message : « Seul un cessez-le-feu les ramènera vivant », assorti d'une horloge qui tourne.

Le Forum des familles d'otages et de disparus a déclaré que les familles n'ont pas encore approuvé la diffusion de cette vidéo en Israël, précise le Haaretz.

Selon l'armée israélienne, le Hamas détient encore 58 otages à Gaza, dont 34 seraient morts.

Une délégation du Hamas a eu des discussions mercredi et jeudi à Doha au Qatar avec les médiateurs égyptiens et qataris en vue d'une trêve à Gaza, mais sans « aucun progrès tangible », ont indiqué vendredi à l'AFP deux sources proches du mouvement palestinien, alors que le gouvernement israélien a approuvé cette semaine un plan de conquête totale de l'enclave palestinienne.

Depuis la reprise de l'offensive israélienne le 18 mars, rompant unilatéralement le cessez-le-feu conclu mi-janvier avec le Hamas et qui avait permis le retour d'une trentaine d'otages, la bande de Gaza soumise depuis plus de 100 jours à blocus total empêchant l'entrée de toute aide humanitaire.

Selon les estimations du ministère de la Santé, 23 Palestiniens ont été tués et 124 ont été blessées au cours des dernières 24 heures. Le ministère a ainsi actualisé son décompte du nombre officiel de Palestiniens tués depuis le début de l'offensive israélienne contre Gaza, faisant état de 52 810 morts et plus de 119 400 blessés, en majorité des civils, alors que plus de 11 000 disparus demeurent introuvables sous les décombres.