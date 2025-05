L'Ukraine et ses alliés européens proposent à Moscou un cessez-le-feu « complet » de 30 jours à partir de lundi

L'Ukraine et ses alliés européens ayant fait le déplacement à Kiev samedi proposent à la Russie d'instaurer un cessez-le-feu « complet et inconditionnel » de 30 jours à partir de lundi, a indiqué le ministre ukrainien des Affaires étrangères.

« L'Ukraine et ses alliés sont prêts à un cessez-le-feu complet et inconditionnel sur terre, dans les airs et en mer pendant au moins 30 jours à compter de lundi », a indiqué Andriï Sybiga sur X, selon lequel une telle trêve « peut ouvrir la voie à des négociations de paix ».