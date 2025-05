Merz évoque un "durcissement massif des sanctions" si Poutine refuse un cessez-le-feu

Le nouveau chancelier allemand Friedrich Merz a menacé Moscou d'"un durcissement massif des sanctions" si le président russe Vladimir Poutine rejette le cessez-le-feu de 30 jours dans le conflit en Ukraine réclamé par les Européens et les Américains, dans un entretien samedi au quotidien allemand Bild. Si le Kremlin refuse, "il y aura alors un durcissement massif des sanctions et l'aide massive à l'Ukraine se poursuivra. Sur le plan politique, bien sûr, mais aussi sur le plan financier et militaire", a déclaré M. Merz, qui est en visite samedi à Kiev avec les dirigeants français, britannique et polonais. "Nous sommes en accord avec le gouvernement américain, avec Donald Trump. Nous demandons un cessez-le-feu de 30 jours afin que des négociations de paix puissent être préparées pendant cette période. La balle est maintenant dans le camp de Poutine. Poutine doit répondre à cette offre", a insisté le chancelier. Le président américain "perd manifestement patience avec Poutine", a-t-il ajouté dans cette interview. Interrogé par le journal, le chancelier conservateur, en poste depuis mardi, n'a pas catégoriquement exclu de s'entretenir directement avec le maître du Kremlin. "Si cela s'avère nécessaire, si cela peut contribuer à mettre fin à cette guerre, je suis prêt à beaucoup. Mais nous devons d'abord voir si, après ce week-end, nous parvenons à atteindre l'objectif d'un cessez-le-feu", a-t-il dit. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google



"Nous sommes en accord avec le gouvernement américain, avec Donald Trump. Nous demandons un cessez-le-feu de 30 jours afin que des négociations de paix puissent être préparées...

