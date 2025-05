Début des négociations commerciales Chine-USA à Genève, annonce un média d'Etat chinois

La Chine et les États-Unis ont entamé samedi à Genève leurs premières négociations formelles pour tenter de calmer le jeu dans une guerre commerciale lancée par le président américain Donald Trump, selon la télévision d'État chinoise CCTV.

Les pourparlers "de haut niveau entre la Chine et les États-Unis" ont débuté dans la matinée, a rapporté CCTV sans fournir de précisions sur les discussions entre le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, et le vice-Premier ministre chinois, He Lifeng, dans un lieu tenu secret.