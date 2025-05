Le gouvernement du Cachemire pakistanais annonce 13 civils tués dans des « bombardements indiens » nocturnes

Au moins 13 civils ont été tués au Cachemire pakistanais en l'espace de 12 heures samedi matin, a déclaré l'autorité responsable des catastrophes dans la région, alors que l'Inde et le Pakistan ont échangé des coups de feu après l'action militaire d'Islamabad contre l'Inde dans les premières heures de la journée. Le ministre de l'Information du Cachemire pakistanais, Mazhar Saeed Shah, a affirmé samedi à l'AFP que « quatre femmes et un enfant » figurent parmi ces victimes tuées « dans d'intenses bombardements indiens, sur plus de cinq endroits de la Ligne de contrôle », la frontière de facto dans la région disputée. Plus de 50 personnes ont par ailleurs été blessées dans la région. "Depuis mercredi, 28 personnes ont été tuées et 125 blessées dans des bombardements indiens ou des frappes de missiles" dans la partie du Cachemire administrée par le Pakistan, a-t-il ajouté, lors de la confrontation la plus intense entre le Pakistan et l'Inde depuis des décennies. Les tensions entre l'Inde et le Pakistan, qui gouvernent tous deux en partie le Cachemire, se sont aggravées depuis que l'Inde a frappé des « infrastructures terroristes » au Pakistan mercredi.

