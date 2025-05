Damas et Ankara s'accordent sur un accord de gaz naturel pour la Syrie

Le ministre syrien de l'Energie, Mohammad al-Bachir, a annoncé vendredi qu'un accord avait été trouvé entre Damas et Ankara afin que la Turquie fournisse du gaz naturel à la Syrie, via un gazoduc situé dans le nord du pays. « Je me suis mis d'accord avec mon homologue turc, Alparslan Bayraktar, pour que soient fournis à la Syrie six millions de mètres cubes de gaz naturel par jour via le gazoduc Kilis-Alep », a dit le ministre syrien dans un communiqué relayé par l'agence de presse officielle Sana. Kilis est située près de la frontière turque, au nord de la ville syrienne d'Alep. Cet accord contribuera « à augmenter les heures de fourniture d'électricité et à améliorer la situation énergétique en Syrie », a ajouté le ministre. Le nouveau pouvoir islamiste syrien, qui a renversé Bachar el-Assad en décembre, cherche à reconstruire le pays ravagé par près de 14 années de guerre civile. Le conflit a gravement endommagé les infrastructures électriques, avec des coupures pouvant durer plus de 20 heures par jour. « Nous fournirons du gaz naturel à la Syrie depuis Kilis dans les trois mois à venir », a dit pour sa part le ministre turc de l'Energie jeudi soir à la chaîne privée CNN-Turk. « Ce gaz sera utilisé pour la production d'électricité dans la centrale à gaz naturel d'Alep », a-t-il précisé, confirmant un débit quotidien prévu de six millions de mètres cubes. En mars, le Qatar avait annoncé le financement de livraisons de gaz à la Syrie depuis la Jordanie, dans le but de remédier aux pénuries de production d'électricité. La Turquie et le Qatar, qui entretiennent des liens étroits avec le gouvernement de transition syrien, ont été les deux premiers pays à rouvrir leurs ambassades à Damas après la chute de Bachar al-Assad, et ont appelé à la levée des sanctions imposées à la Syrie.

Le ministre syrien de l'Energie, Mohammad al-Bachir, a annoncé vendredi qu'un accord avait été trouvé entre Damas et Ankara afin que la Turquie fournisse du gaz naturel à la Syrie, via un gazoduc situé dans le nord du pays. « Je me suis mis d'accord avec mon homologue turc, Alparslan Bayraktar, pour que soient fournis à la Syrie six millions de mètres cubes de gaz naturel par jour via le gazoduc Kilis-Alep », a dit le ministre syrien dans un communiqué relayé par l'agence de presse officielle Sana. Kilis est située près de la frontière turque, au nord de la ville syrienne d'Alep. Cet accord contribuera « à augmenter les heures de fourniture d'électricité et à améliorer la situation énergétique en Syrie », a ajouté le ministre.Le nouveau pouvoir islamiste syrien, qui a renversé Bachar el-Assad en...

