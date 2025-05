Des députés libanais présentent une proposition de loi pour permettre aux émigrés libanais de voter pour tous les parlementaires

Plusieurs députés ont présenté vendredi au Parlement une proposition de loi visant à permettre aux émigrés libanais de voter à partir de leurs pays d’adoption, suivant la circonscription de leur région d’origine, et non pour six députés réservés à la diaspora, comme cela est prévu dans la loi électorale de 2017. Le parlementaire Georges Okais, qui s’exprimait au nom de ses collègues, a expliqué que « les émigrés devraient être capables de voter pour les 128 députés, suivant la circonscription de la région dont ils sont originaires au Liban, afin de participer réellement à la vie politique libanaise, et non à six députés réservés à la diaspora, comme le veut la loi ».

La loi électorale de 2017 est le premier texte à avoir consacré le vote des émigrés à partir de leur pays d’adoption. Elle comporte toutefois une clause qui consacre à la diaspora six députés, un par continent, parmi lesquels ils devraient choisir, et qui viendront s’ajouter aux 128 députés du Parlement libanais, ce qui est considéré comme injustement restrictif par de nombreux observateurs. Cette clause n'avait toutefois pas été totalement mise en application lors des législatives de 2022. Si les émigrés avaient effectivement pu voter, ils l'avaient fait sur la base de leur circonscription d’origine au Liban, sans que les six députés de la diaspora ne soient ajoutés au total des parlementaires. Un amendement de la loi qui avait été adopté exceptionnellement et pour un seul scrutin. La clause des six députés réservés à la diaspora devrait donc s’appliquer aux prochaines législatives, en 2026.

Cette proposition a été présentée vendredi au Parlement par les députés Georges Okais (Forces libanaises), Fayçal el-Sayegh (Parti socialiste progressiste), Michel Doueihy, Ibrahim Mneimné, Melhem Khalaf et Najat Aoun Saliba (contestation), mais elle a été signée par de nombreux députés de divers bords politiques.

La proposition, selon leur communiqué, porte sur une législation revêtant le caractère de double urgence en vue d’amender la loi électorale 144/2017, et donnant le droit aux émigrés de voter pour tous les membres du Parlement, «ce qui consacre leur droit constitutionnel stable et définitif à choisir leurs représentants au Liban».

Seize groupe

Dans un communiqué, seize groupes de la diaspora libanaise représentant des communautés dans plusieurs pays différents ont annoncé qu'ils appuyaient la proposition d’amendement de la loi électorale, en vue de permettre aux expatriés de voter pour tous les membres du Parlement, abolissant ainsi le vote pour six députés supplémentaires.

« Au moment de la publication de ce communiqué, quelque 50 députés, notamment les signataires de cette proposition qui appartiennent à divers blocs, ont exprimé leur appui à ce texte », poursuit le communiqué.

« Les groupes de la diaspora à l'origine de cette initiative ont réaffirmé leur engagement à poursuivre leur travail de sensibilisation et de coordination avec tous les députés et les groupes parlementaires afin d'élargir le soutien et d'assurer l'adoption de cet amendement, qui vise à rétablir le rôle politique légitime des expatriés libanais en tant que composante essentielle de la vie nationale et politique du pays », ajoute le texte.

Les groupes signataires de ce communiqué sont les suivants : Celibal Latin American Center for Lebanese Studies, Change Lebanon, Collectif Libanais de France, Diaspora libanaise Overseas, Forum libanais en Europe, Kulluna Irada, Lebanese Executives Council, Lebanese Expatriate Movement, l’Alliance nationale libanaise, Meghtebrin Mejtemiin, Mouvement des citoyens libanais, Our New Lebanon, Sawti, TeamHope, The Lebanese Diaspora Network, l’Union libanaise culturelle mondiale.