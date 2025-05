Bac libanais : des centaines d’élèves revendiquent des matières optionnelles et l’allègement des programmes

Plusieurs centaines d’élèves de terminale du public et du privé, venus de tous les coins du Liban, ont chanté à tue-tête leurs revendications vendredi sous les fenêtres du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur à Beyrouth, dans l’espoir que la ministre, Rima Karamé, assouplisse sa position de maintenir toutes les matières au baccalauréat libanais prévu le 9 juillet. « Écoutez-nous, Madame la ministre. Nous ne voulons pas de guerre civile. Cette manifestation est pacifique. Nous réclamons juste nos droits, la possibilité de choisir des matières optionnelles aux examens officiels et l’allègement du programme », ont-ils ainsi entonné en chœur, au rythme d’une darbouka, d’applaudissements et de chants patriotiques. Lors d’une conférence de presse le 30 avril, la ministre...

