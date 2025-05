Tempête sur une scène à Saïda : quand une prière devient scandale

Ils sont artistes, programmateurs, designers, chercheurs, directeurs de théâtre et de lieux culturels, issus d’institutions artistiques, culturelles ou de recherche. Réunis en collectif, ces acteurs majeurs du monde de la culture libanaise lancent un cri d’alerte : face à l’absence de politique culturelle, à la précarité chronique du secteur et aux attaques répétées contre la liberté de création, il est temps de repenser en profondeur le rôle de la culture au Liban.

Le point de rupture ? Une nouvelle campagne de diffamation et de takfir visant l’artiste Hanane Hajj Ali, à la suite d’une représentation à Saïda. Un épisode qui, selon les signataires, « illustre tragiquement la vulnérabilité de notre champ culturel, exposé à la haine, à la manipulation et à l’impunité ».

Hanane Hajj Ali, figure majeure du théâtre libanais contemporain, en a fait l’expérience brutale. Le 16 avril dernier, elle présentait sa pièce à l’Université libanaise internationale (LIU) de Saïda. Une représentation de plus, pourrait-on croire, dans le cadre de sa tournée engagée à travers le Liban et le monde. Sauf que cette fois, l’art a été happé par l’orage.

Jogging n’est pas une pièce anodine. Depuis 2016, elle explore les zones taboues de la société : la maternité, la religion, le corps féminin, la guerre. Le texte, à la première personne, est radical, lyrique, cru parfois. Il a été acclamé dans les plus grands festivals, de Beyrouth à Avignon. Mais à Saïda, quelques heures après la représentation, un étudiant qui avait filmé clandestinement deux courts passages les monte et les diffuse sur la page Facebook « Weniye el-dawlé », connue pour ses contenus sensationnalistes.

Le passage le plus incriminé ? Une scène où l’actrice, à genoux sous un faisceau de lumière, récite : « La ilaha illa Allah... Allahumma salli’ala Muhammad wa ali Muhammad. » Une prière, chargée de douleur, incarnée par une femme accablée par le poids des injonctions sociales et religieuses. Un moment d’intensité scénique transformé, en ligne, en présumé blasphème. En quelques heures, les accusations de takfir, les insultes, les menaces personnelles affluent. Certains vont jusqu’à interpeller le porte-parole de l’armée israélienne pour réclamer des sanctions.

Sous la pression, l’université, qui avait officiellement validé le spectacle, se désolidarise. Elle publie un communiqué dans lequel elle déplore un « contenu inapproprié », sans jamais citer la pièce ni son autrice. L’enseignant ayant organisé la représentation est convoqué. Une protestation est annoncée pour le vendredi. Puis annulée, une fois le désaveu public obtenu.

Pendant ce temps, Hanane Hajj Ali encaisse. Elle tente de joindre le ministère de la Culture. « On m’a demandé d’envoyer des captures par WhatsApp, ce que j’ai fait. Mais jamais personne ne m’a rappelée », raconte-t-elle à L’Orient-Le Jour. Face à ce mutisme officiel, elle décide de rédiger un témoignage complet et de le remettre au ministère ainsi qu’au syndicat des acteurs.

Un secteur sans filet

L’actrice et dramaturge libanaise mesure l’ampleur du glissement : « Ce n’est plus moi seulement qu’on attaque, mais tout un secteur déjà fragilisé. » Car au-delà du cas individuel, c’est une situation inquiétante qui se dessine pour le monde culturel libanais.



Ce que révèle l’affaire Hanane Hajj Ali, c’est un climat de plus en plus étouffant pour les artistes libanais, pris en étau entre une trop longue absence de l’État et la montée d’une intolérance organisée, décomplexée, qui se nourrit des réseaux sociaux et du silence des institutions. Depuis plusieurs années, les signaux s’accumulent : spectacles annulés sous pression communautaire, expositions censurées, artistes convoqués par des juridictions d’exception, espaces culturels fragilisés ou mis sous surveillance morale. « Ce pays pousse ses artistes à l’exil, ou au silence. On veut nous faire croire que la culture est un luxe, alors qu’elle est une nécessité », martèle la pasionaria des planches.

Mais l’actrice refuse de se taire. Elle consigne les faits, documente, alerte. « Je ne céderai ni à l’intimidation ni à la diffamation. Le théâtre est un espace de liberté, pas un lieu de soumission. »

Le monde de la culture, sous haute tension, ne tarde pas à réagir. Plus de cinquante institutions culturelles libanaises – lieux indépendants, collectifs, compagnies, centres de recherche – publient alors une déclaration commune dénonçant l’absence de protection légale pour les artistes et le retour en force d’un climat de censure morale. Elles appellent à des mesures concrètes : la garantie de la liberté d’expression, l’adoption de lois claires et applicables, la suppression de la censure préalable et l’instauration d’un guichet d’urgence au sein du ministère de la Culture.

« Le secteur culturel libanais est asphyxié, souligne le texte. Il fonctionne sans politique publique, sans soutien durable et sous menace constante. On ne peut pas continuer à produire, diffuser, former, tout en risquant d’être diffamés, censurés, voire poursuivis. » Les signataires rappellent que la culture libanaise contribue à l’économie du pays, rayonne bien au-delà de ses frontières et agit comme lien social dans une société fragmentée. Pourtant, les artistes continuent de travailler dans des conditions précaires, livrés à eux-mêmes, exposés à des campagnes de haine virulentes.

Un projet de coalition culturelle et juridique est en cours. Objectif : accompagner, protéger, et représenter juridiquement les artistes ciblés par la répression ou la diffamation. « Ce qui est en jeu, ce n’est pas seulement la liberté d’un texte, mais l’existence même d’un espace critique, d’un droit à poser des questions, à déranger, à interroger la société », explique à L’Orient-Le Jour Jounaid Sarieddine, du collectif de théâtre Zoukak, signataire de la déclaration collective publiée à la suite de l’incident.

Dans un pays sans législation claire encadrant la liberté artistique et sans protection juridique adaptée, les artistes libanais naviguent à vue. À la précarité économique s’ajoute une insécurité symbolique : celle de pouvoir voir son travail, sa parole, son image, instrumentalisés et retournés contre soi du jour au lendemain.

« Nous tenons à bout de bras un secteur qui crée du lien, qui forme des générations, qui fait rayonner le Liban bien au-delà de ses frontières, rappelle Hania Mroué, directrice de Metropolis. Et pourtant, nous travaillons sans filet, livrés à la jungle d’internet, à la violence sociale, à la censure religieuse ou politique. »

Le paradoxe est cruel : alors même que le monde culturel continue d’être l’un des rares espaces de débat, de mémoire et de construction collective dans un pays ravagé par les crises, il est aussi l’un des plus exposés aux attaques. Certains artistes sont contraints de s’exiler. D’autres préfèrent l’autocensure, plus insidieuse encore, mais omniprésente.

La déclaration commune appelle à une véritable politique culturelle, articulée à une politique éducative et sociale, qui reconnaisse la culture non comme un luxe ou une décoration, mais comme une nécessité structurelle. Elle réclame aussi que les syndicats professionnels sortent de leur réserve et se placent en première ligne face aux atteintes à la liberté d’expression. Une réforme de leur fonctionnement, de leurs objectifs et de leurs mécanismes de défense est jugée urgente.

« On ne peut plus se contenter de répondre à la menace par des communiqués, insiste Junaid Sarieddine. Il faut penser des outils de résistance durables, juridiques, institutionnels, syndicaux. Il faut créer des espaces de solidarité transversaux, entre artistes, juristes, pédagogues, journalistes. »

L’un de ces outils pourrait bien être la coalition culturelle et juridique annoncée dans le texte : un réseau de veille, d’accompagnement et de défense, chargé de documenter les abus, de protéger les artistes visés et de faire pression sur les institutions. En clair : mettre fin à l’impunité et replacer la culture au cœur du contrat social libanais.

Car comme le rappelle Hanane Hajj Ali, « un pays qui laisse ses artistes seuls face à la haine abandonne en réalité bien plus que l’art : il renonce à ce qui le relie à lui-même ».